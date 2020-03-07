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中國應為疫情道歉？中共黨媒：美國H1N1死1.8萬人要跟世界道歉！

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▲傑西沃特斯在節目上要求中國為了疫情道歉。

記者蔡紹堅／綜合報導

美國福斯新聞（Fox News）主持人傑西沃特斯（Jesse Watters）日前在節目上要求中國為了新冠肺炎疫情道歉。中共黨媒《人民日報》7日刊登一篇文章回擊，指美國2009年爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，在該年就造成至少18449人死亡，「也許，需要向世界人民道歉的應該是美國。」

該片文章的標題為「美國散布『中國道歉論』居心何在？」，內容中指出，就在中國人民站在抗擊新冠肺炎疫情的第一線、如火如荼地開展捍衛人類生命鬥爭的關鍵時刻，美國一家媒體主持人竟然在其節目中信口雌黃地要求中國「道歉」，這充分暴露出美國部分人顛倒黑白落井下石的嘴臉，甚為可憎可笑。

▼北京天安門廣場。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲新冠肺炎,新冠病毒,北京。（圖／達志影像／美聯社）

文章內提到，中國採取的應對舉措得到國際社會廣泛認同和支持，偏偏美國政府，好像在全世界也只有美國，從一開始就毫無道理地把矛頭指向中國，對中國多方指責、發難，現在又恬不知恥地要求中國「道歉」，實在是沒有任何道理可言。

文章內指出，既然事情發生了，總要問個究竟。思來想去，對此類「美國大佬」的言論大概有一種可能，就是「惡人先告狀」，或者是「此地無銀三百兩」，企圖嫁禍於人、遮人耳目。

▼新冠肺炎疫情在南韓迅速蔓延。

▲南韓,新冠肺炎,新冠病毒,消毒。（圖／達志影像／美聯社）

文章內提到，「新冠肺炎」的病毒究竟來自何處，各方都在進行科學探究，尋找事實基礎，儘管已經有了不少可疑源頭的結論因素，但人們並沒有一錘定音，其中，一些國際輿論認為中國是受害者、是在「替人背鍋」，並非沒有道理和依據，「正如中國權威的呼吸病學專家鐘南山院士近日所強調的，病毒首先出現在中國，但不一定發源於中國。」

文章內指出，說到「道歉」，事實上人們不會忘記，在近幾十年間，美國在全世界製造的多種災難，有戰爭性質的、有經濟性質的，也有危害人類健康的疫病性質的，「2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少18449人死亡，也許，需要向世界人民道歉的應該是美國。」

▼義大利成為歐洲疫情最嚴重的國家。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

文章內提到，那位主持人作為媒體人，從媒體應當堅守的事實、客觀、公正立場出發，不妨試試去規勸美國政府，並且就要求其從檢討這次抗擊疫情中的種種表現開始，「因為美國在很多關鍵時刻的應對舉措都是極端錯誤的，世界衛生組織已經多次指出，所以美國理應深刻檢討，大膽認錯並公開道歉。不過，估計這位主持人在高喊『言論自由』的美國也絕沒有這個膽量。」

文章最後強調，「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。」像美國這位主持人的小丑行徑，永遠不可能阻擋住中國人民的前進步伐，也永不可能抹殺中國人民在此次疫情面前，守在最前線所作的貢獻。

▼日本診所要求病人之間保持距離。

▲▼新冠肺炎／日本東京一家醫院提醒患者至少保持1公尺距離。（圖／達志影像／美聯社）

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