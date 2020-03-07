白手起家！27歲小伙子成千萬富翁...曝致富秘訣：一做二不要

▲鮑德溫用多種方法儲蓄。（影／翻攝自youtube／CNBC Make It.）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國華盛頓年僅27歲的鮑德溫（Todd Baldwin），身家在2年前就超過百萬美元（約台幣3000萬）。他近日大方公開自己成為千萬富翁的秘辛，表示「開源節流」是其中關鍵，且多年來他一直堅守「一做二不要」的原則。

綜合外媒報導，鮑德溫現在每年淨賺約30萬美元（約台幣900萬），但他的賺錢方法相當腳踏實地，從沒想過耍小聰明。他出身自單親家庭，12歲就出外打零工貼補生活開銷，也是那時開始養成「開源節流」的習慣，並體悟存錢的重要性。

鮑德溫用多種方式在「開源」，他身任保險業務員，也做稽查神秘客，又將與妻子安吉拉（Angela）合買的6間房子出租，每年就能收到46萬美元（約1380萬台幣）的租金，扣除抵押貸款、稅收、保險和水電等費用後，他們每年能留下其中的15萬美元（約450萬台幣）。在「節流」的部分，他堅持2件事一定不能做，一是不花錢在玩樂上，二是不用沒有效益的信用卡。

鮑德溫說，「儘管我們的資產淨值有7位數，但我們並沒有像大多數人想像的那樣做很多典型的百萬富翁，我的婚戒才12美元，而且我現在還開著2009年的福特汽車。」

鮑德溫表示，因為神秘客的工作，常有機會可以住飯店、吃美食、到各地旅遊觀光還有免費看電影，這些都幫他省去了娛樂開銷，而身上如果有太多張信用卡，可能有濫用的情況，甚至到了繳款期限卻沒有錢付，造成信用破產和大量錢財流失。