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白宮高層恐染疫！華盛頓會議2人確診　潘斯、蓬佩奧…還有2/3議員全在場

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▲▼國務卿蓬佩奧出席AIPAC會議。（圖／路透）

▲國務卿蓬佩奧出席AIPAC會議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，更傳出可能有政府高層染疫。根據外媒報導指出，日前在華盛頓舉行的「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）會議中，至少有2名與會人員確認感染新冠肺炎，當時出席會議的白宮高層包含副總統潘斯，國務卿蓬佩奧；AIPAC也發出聲明證實，並積極和當地衛生部門合作。

綜合外媒報導，「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）1日至3日在華盛頓特區舉辦年度政策會議，共有超過1萬8000名與會者，副總統潘斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）與參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）皆有上台致詞、演說，還有約2/3的國會議員也都有出席，期間有部分與會者參觀了美國國會辦公室。

▲▼美國副總統潘斯出席AIPAC會議。（圖／路透）

▲▼副總統潘斯（上）紐約前市長彭博（下）皆出席AIPAC會議。（圖／路透）

▲▼紐約前市長彭博出席AIPAC會議。（圖／路透）

豈料，卻傳出部分參與者，曾經和確診病患接觸，AIPAC也證實，有2名來自紐約的與會者確認感染新冠肺炎。AIPAC在聲明中指出，他們目前正與威斯特徹斯特郡（Westchester）、華盛頓特區和紐約的衛生部門保持聯繫，並呼籲所有與會者遵照美國疾管中心（CDC）的指導方針，做好自我健康管理，若有感到不適請立即就醫。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）在白宮記者會上對此表示，衛生官員已經與兩名確診病患聯繫，釐清他們在這段期間到底去過哪裡，接觸過多少人。

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