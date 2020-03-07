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通過東奧超高標審查　台灣香蕉進軍日本東京奧運選手村餐桌

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▲▼ 通過東奧超高標審查！台灣香蕉進軍東京奧運選手村餐桌 。（圖／農委會提供）

▲國產香蕉前進2020東京奧運。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農糧署昨（6日）宣布，我國產銷履歷「香蕉良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」驗證方案正式通過東京奧運相關食材安全與永續審查的高標準，成為符合供應奧運選手村食材審認對象，這是我國產銷履歷推動10餘年來重大進展，代表台灣農產品衛生安全品質管控能力得到國際肯定，將為我國農業外銷拓展創造新局面。　

農糧署署長胡忠一表示，東京奧運主辦單位為了讓選手能夠在比賽場上表現最佳成績，著重於考量營養管理與多元飲食習慣，並以此為提供餐飲之核心。整體選手村的食材供應必須符合東京奧運組織委員會公告之「考量永續性之農產品供應基準」高規格標準，技術上須通過GLOBALG.A.P.、JGAP或由該組織委員會審查通過之驗證方案才能取得供應資格。

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▲▼ 通過東奧超高標審查！台灣香蕉進軍東京奧運選手村餐桌 。（圖／農委會提供）

▲國產香蕉將登上東奧選手村餐桌。（圖／農委會提供）

胡忠一說，我國產銷履歷農產品制度早已落實溯源、安心、安全的各項作業，為爭取供應東京奧運，提供選手更多元優質農產品選擇，農委會自107年2月起即著手投入我國產銷履歷制度與日方公告基準之比對。

胡署長強調「香蕉良好農業規範2020 PLUS」除安全用藥、批次管理與追溯外，特別針對永續經營、工作人員福利、能源節約、生物多樣性、強化水源與土壤風險管控、農民保險、智慧財產權保障及病蟲害整合防治規劃等內容，訂定特別標準，優化後的產銷履歷TGAP，兼顧安全安心、生態、勞工安全與環境永續，促使我國產銷履歷農產品升級為符合國際公認標準之商品。

▲▼ 通過東奧超高標審查！台灣香蕉進軍東京奧運選手村餐桌 。（圖／農委會提供）

▲通過東奧超高標審查！台灣香蕉進軍東京奧運選手村餐桌 。（圖／農委會提供）

胡忠一署長指出，放眼國際對農業生產要求發展趨勢，愈來愈重視溯源、可信任的安全農產品驗證制度，農糧署將持續輔導產業發展符合世界趨勢。未來將持續帶領台灣農業進軍國際市場，除了目前已經完成的產銷履歷香蕉優化版外，未來將針對大宗出口之鳳梨、紅龍果等更多品項，逐一修訂可通行國際市場的優化版TGAP，輔導生產者依供應內、外銷通路之不同需求，導入符合國內外要求的產銷履歷驗證制度，為我國農業注入更大競爭力。

▲▼ 通過東奧超高標審查！台灣香蕉進軍東京奧運選手村餐桌 。（圖／農委會提供）

▲台灣TGAP 2020 PLUS 香蕉可以進軍東京奧運。（圖／農委會提供）
 

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