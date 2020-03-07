一圖看「新冠確診病房」病毒熱區！　醫護粉專曝5點警訊

▲新加坡論文指出，收容確診病患的病房充滿新冠病毒。（圖／翻攝自Facebook／Dr. E 小兒急診室日誌）

記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳，6日記者會中透露新加坡一項研究，表示收容新冠肺炎確診病患的病患內到處都是病毒，代表新冠病毒很容易沾染在病患周遭環境，勤洗手非常重要。醫護粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」也發文談論此事，表示以此報告顯示一旦爆發大規模社區疫情，短時間內將難以控制，同時也贊同台灣的防疫政策正確。

新加坡學者在美國醫學會雜誌 (JAMA) 發表一篇關於武漢肺炎病人住過的負壓病房環境採檢論文，從論文中有一圖顯示，在收容確診病患的負壓隔離病房內，包括座椅、床頭、欄杆、桌子、洗臉槽、馬桶和廁所都有病毒陽性反應，雖然病毒量不高但仍有沾染風險。

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「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，這論文告訴我們5項警訊：

1. 病毒應該沒有空氣傳播能力，只有出風口風扇上存在少量病毒。

2. 即使輕症病人只有上呼吸道症狀，就可能藉由呼吸道顆粒大幅度「污染」週遭環境，埋下間接傳染的種子。

3. 不要隨意碰觸周遭環境和保持手部衛生清潔格外重要，預防接觸傳染是最重要的自保方法。

4. 馬桶內部呈現陽性反應，加上此病人糞便檢體亦呈現陽性反應，暗示糞口傳染的可能。

5. 一旦爆發大規模社區疫情，短時間內將難以控制，因為大量感染者不斷污染環境，使環境中到處存在病毒，加上武漢肺炎病毒能在環境中長時間存活，目前研究指出在適合的環境下可能存活高達 9 天，極容易因為接觸傳染讓更多人生病，因此，只要出現一個較大的防疫破口，如韓國新天地教會群聚感染，往往一發不可收拾，烽火燎原。

「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，從日韓義大利的例子來看，爆發大規模感染後就是不歸路，認為目前台灣的防疫政策正確，「利用這段時間為減災期準備醫療資源，雖然不一定可以避免疫情爆發，至少可以在疫情爆發時站在制高點上處理醫療體系面臨的衝擊，讓生病的人不會因為醫療體系崩潰喪命。」