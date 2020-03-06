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中科院大樹院區大火4人傷　研發的2.75吋火箭彈曾誤傷7旬翁

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▲高雄市大樹區的國家中山科學研究院大樹院區，晚間7點多傳出爆炸火警意外。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市大樹區的國家中山科學研究院大樹院區，晚間7點多傳出爆炸火警意外。（圖／記者吳奕靖攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市大樹區的國家中山科學研究院大樹院區，6日晚間7點多傳出爆炸火警意外，現場有4名人員受傷，據了解，此院區正在執行國防部軍備局生產製造中心第205廠地遷建計畫，總經費約122億元，因為中科院的生產線還在運作，必須以先建後拆的方式進行，整個工程預計耗費8年。

中科院主要負責國防科技及武器裝備的研製、各項軍用技術的發展和國防科技人才的培育，而位於大樹區的化學研究所負責火箭藥柱、彈頭裝藥、發動機火工品生產製作、化學原料處理及化工製程控制相關工作。205兵工廠則是負責生產T65步槍、T-74、T-75機槍等輕兵器，還有防護頭盔和抗彈板等戰鬥裝備也是由此製造。

▲▼國防部軍備局生產製造中心第205廠。（圖／翻攝自Google Map）

▲國防部軍備局生產製造中心第205廠。（圖／翻攝自Google Map）

國軍的2.75吋海神火箭彈的彈藥據傳就是在中科院大樹院區研發、灌藥，該型火箭彈可配合多種彈頭及引信，作為空對空的爆震擊毀敵對單位，或作為空對地的穿甲、煙幕、照明與干擾等多種用途，也可配合各式發射器，作單發或連續發射，目前我國的F-5E/F、F-16、P-3、阿帕契等多款戰鬥機和直升機都可裝載使用。

雖然2.75吋海神火箭彈是我國重要的國防武器，但也曾多次傳出有民眾誤拾未爆彈的案例，在2019年宜蘭就有一位71歲老翁誤拾火箭彈後試圖切割，卻因此不幸身亡。

205兵工廠的遷廠計畫2016年在前行政院長林全見證下，由國防部與高雄市政府簽署合作開發意向書，將205兵工廠分別遷至中科院的林園營區、大樹北營區和光復營區3處，至於原址則會轉型成為特貿區。

軍備局生產製造中心目前擁4個兵工生產廠，包括生產各式迫砲的202廠、生產各式輕兵器的205廠，生產戰甲車的209廠，以及生產光電產品的401廠，依據先前規畫，準備將生製中心與所屬的4兵工廠都併入中科院，綠營立委邱志偉等19人連署提案修法，內容有提到「國內相關軍備生產製能全併入國科院」的相關事宜。

▼2.75吋火箭彈。（圖／翻攝自中科院官方網站）

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