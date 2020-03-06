「台北經驗高雄實現」　蔡壁如證實民眾黨將布局高雄市長補選

▲蔡壁如 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄「罷免韓國瑜」第二階段連署已衝破50萬大關，罷免案有很高的機率過關。此次補選台灣民眾黨也不缺席，不求勝，但一定會參戰；黨籍立委蔡壁如受訪透露，已開始啟動佈局，陸續接洽3個參選人選，連口號都想好是「台北經驗，高雄實現」。

蔡壁如指出，如果罷韓成功，民眾黨在高雄也要推人，這個人選不會釋出怪牌，但民眾黨一定會出席這場選舉。目前有3個人選，一位是從事公共事務研究的教師；另一位則是對政治有高度熱忱，且家族有從政經驗的在地醫生；另有口袋人選則尚未洽談。蔡壁如表示，如果是九合一選舉，沒辦法照顧每位候選人，但若是補選，只有單一區域，就能傾注全黨資源幫忙這位候選人。

蔡壁如表示，目前規劃以當地柯粉俱樂部為中心，擴大宣傳，連標語就決定用「台北經驗、高雄實現」，高雄已經沒落太久，候選人將承襲民眾黨主席柯文哲清廉勤政愛民的從政風格，每天早上7點半晨會、每件小問題都會解決等。

另外，蔡壁如也談到隔壁的台南市，坦言「真的很難」。她回憶，從2018數次陪柯文哲下鄉，到2020選舉前的大眾走，台南市非常熱情，但對於民進黨有一種情感，難以真正打入台南市民的心裡。她表示，現階段會透過組織部下去「handle」，加強宣傳。