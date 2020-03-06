川普直覺肺炎「死亡率不到1%」　幾個月前就聽過疫情傳聞

▲為了有效防疫，許多人戴著口罩出門。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數已達233例，共有12人死亡。世界衛生組織曾表示，新冠肺炎死亡率約為3.4%。美國總統川普日前接受訪問時表示，「這說法完全高估了，死亡率應該不到1%，雖然很多人得病，但是症狀都很輕微，很快就會痊癒，甚至不用去看醫生，而有些人甚至在坐著工作的同時，病情就跟著漸漸好轉」。

根據CBS news報導，川普日前接受福斯新聞明星主持人漢尼提（Sean Hannity）電話訪問，「3.4%是錯誤的數字，我的直覺告訴我，死亡率不到1%，且人們很快就會好起來。」對於新冠肺炎的爆發，川普並沒有感到意外，他表示，幾個月前就「悄悄」從大陸那聽說了這一則消息。

▲截至下午16點，美國已有233確診案例。（圖／路透）

在疫情還沒變得嚴重的時後，就已經隔離曾經前往大陸的遊客，僅管當時有與許多專業人士認為，這樣的舉動還太早，但他仍然堅持要這樣做；他認為美國能夠有效的控制疫情，一切都歸功於自己明智決定。

對於川普的說法，前立委沈富雄6日在臉書表示，「川普大部份說對了」，他也補充說明，重症及得肺炎的約占總確診的15％，老人家及心、血管、腎有病和糖尿病者要盡量想辦法讓他們不得此症，否則死亡率10％起跳；此外，重症者需要看醫生，並住院隔離治療，但所得到的只是支持療法(Supportive treatment)。