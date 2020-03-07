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新冠疫情破10萬　WHO呼籲全球將遏止病毒列最優先

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電

隨全球各地武漢肺炎病例將逾10萬例，世界衛生組織呼籲所有國家將遏止病毒列為最優先事項；這場疫情正在歐洲蔓延已影響歐盟機構，克羅埃西亞駐歐盟大使因接觸疑似感染者須隔離。

雖然部份機構估計今天全球感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例已突破10萬，但世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天下午在日內瓦舉行記者會時表示截至目前共有9萬8023個病例，死亡3380例。

譚德塞呼籲，隨感染病例數即將突破10萬，呼籲所有國家將遏止病毒作為最優先事項，減緩流行除能挽救生命，也為準備和研究開發贏得時間。

他指出，WHO已列出管理病患者需要的逾20種醫療設備，包括呼吸機和氧氣供應系統，其中對於部份患者，能否獲得氧氣機可能是生與死的區別，許多國家的醫療氧氣已經供不應求，憂心疫情可能會加劇短缺。

此外，在全球近10萬感染病例中，目前歐洲正處於快速增加期，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）資訊，歐洲區目前病例已突破5500例。

其中歐盟2機構目前有2例確診，今天克羅埃西亞衛生部長柏洛斯（Vili Beros）表示，今早得知克國駐歐盟大使安德拉希（Irena Andrassy）因與一位疑似病例者近距離接觸，為求謹慎已接受相關檢查並隔離，強調情況都在掌握中。

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天也在歐盟衛生部長會議中強調，保護歐盟公民是首要任務，敦促會員國做好準備、彼此分享訊息並與公民溝通個人衛生重要性。

此外，她也呼籲會員國遵循ECDC和WHO建議，在以科學證據為基礎下思考關於大型公共活動及旅行限制的決策。

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