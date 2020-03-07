防疫動起來！超簡單「DIY防護面罩」　2材料、2步驟就完成

▲高雄市區監理所同仁發起自製防護面罩，簡單2步驟就完成。（圖／高雄區監理所提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，醫療口罩及清潔用品有錢還不一定買得到。高雄區監理所就有同仁發起DIY製作防護面罩，只要2材料、2步驟就能完成，盼在節省成本前提下，防疫也能做到滴水不漏。

第一線服務的高雄區監理所每日進出人數超過上千人，這段期間醫療物資廠商報價比年前高出許多倍，為此，高雄區監理所秘書室專員陳美楓便號召同仁DIY製作防護面罩。

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▲自製防護面罩超簡單，只要備妥透明塑膠片、黏貼海綿組合起來即可。（圖／高雄區監理所提供）

「只要切割透明塑膠片，黏貼海綿組合起來，就可將防護面罩送到第一線管制人員手裡」陳美楓專員指導同仁說道。高雄區監理所所長梁郭國表示，實際使用後效果確實還不錯，不但可以有效阻隔飛沫，製作成本也不高，肯定同仁的巧思。

▲監理所同仁已開始使用自製防護面罩。（圖／高雄市區監理所提供）

梁郭國提醒，高雄區監理所即日起全面提升防疫能量，除縮減出入口改由正門口進出外，對於進出辦公室人員進行全面管制，無論是員工或洽公民眾，在進入辦公室前都必須測量額溫。

梁郭國說，由於正值防疫非常時期，請大家共體時艱，平時要「勤洗手」減少觸碰眼口鼻，才能遠離疫病，全面做好防疫工作。