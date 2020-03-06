教育部畫「傳染病、流行症」擂台圖　網友大讚：國家級迷因

▲教育部畫「傳染病、流行症」擂台圖。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為了讓民眾對疫情不感到恐慌，政府部門的粉專成為傳遞正確資訊的最佳窗口。教育部粉專日前推出星座專家「唐揚姬」為學生分析了防疫撇步，小編雅婷今（6日）則是分享過去全球發生的傳染病，更有趣的點出幾項「流行病」，呼籲民眾審慎面對疫情。

雅婷提到，這次疫情非比尋常，讓大家覺得日常生活受到干擾，但其實綜觀過去歷史，人類已經經歷過許多次大大小小的流行病，這麼多次最後都能平安度過，相信大家也能度過這次危機。

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▲▼教育部畫「傳染病、流行症」圖。（圖／教育部提供）

貼文下方放了「流行傳染病及現代流行症」的流行擂台圖片，第一張圖為「世代宿敵」，以鼠疫及吸貓症候群做比較，說明鼠疫的預防方法是應避免跳蚤叮咬，吸貓症候群則是成為狗派；再來則是「禁止囤積」，以登革熱及購物成癮症為例，指出，要預防登革熱是要清除病媒蚊孳生源，購物成癮症則是要剪卡、不帶錢包、遠離商場。另外也有一圖為「需要隔離」，以SARS跟拖延症做比較，再來則是「高傳染力」的痲疹及手機成癮症，最後則是「注意飲食」的伊波拉與復胖。

▲▼教育部呼籲民眾審慎面對疫情。（圖／教育部提供）





幽默逗趣的畫風讓網友紛紛覺得超有趣、超有才，並留言說「小編們才是手機成癮症的傳染途徑吧！國家級迷因」、「教育部也太優質了吧！我愛這系列！」、「編真的好有才華～不小心就被圈粉了」、「繪師是誰啊？長官一定要給他加雞腿！」



