噁！美國賤嘴男在超市舔完冰淇淋又放回去　遭判刑30天

▲「噁男」安德森超市舔完冰淇淋又放回 去。(圖／安德森社群媒體截圖)

國際中心／綜合報導

美國德斯州一名男子因為自己的惡作劇，周三(4日)遭判刑30天。之前他曾上傳一段影片，當中顯示他在超市拿出一桶冰淇淋舔了又舔後，又把它放回冷凍櫃裡。

外媒報導，這名「噁男」是24歲的安德森(D'Adrien L'Quinn Anderson)。2019年8月，他進入德州亞瑟港(Port Arthur)一家沃爾瑪超市。他從冰櫃裡取出一桶「藍鐘」(Blue Bell)冰淇淋後，舔了又舔，再用手指挖出一塊吃掉，然後又把它放回去。整個過程也由他的朋友拍了下來，並且被安德森上傳到社群媒體。這段影片在網路上引起一片譁然。安德森後來被捕。

今年1月，安德森對自己的行為認罪，儘管他表示「這只是個玩笑」，但是地方檢察官辦公室卻不這麼認為，他們說：「安德森的舉動引發了大眾對公眾消費產品安全和品質的擔憂，影響藍鐘冰淇淋消費者們的信心，並且造成冰淇淋公司的財務損失。這種行為是不能容忍的。」

最終，安德森在3月4日被判處30天徒刑、1000美元(約3萬元新台幣)罰款，同時還需提供100個小時的社區服務。此外，由於「藍鐘」冰淇淋公司在事後把冰櫃中的所有冰淇淋都進行銷毀，安德森還得對向該公司支付1565美元賠 償金。

據了解，安德森這種惡作劇在美國並非首例。2019年6月和7月，也有兩個人因相同的原因被捕。