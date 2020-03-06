疫情引發對立！陳時中感性「病毒兵分兩路」：不團結就會被擊破

▲指揮官陳時中在記者會結束前感性地說話了。（圖／衛生福利部）

記者李佳蓉／綜合報導

國內新冠肺炎院內群聚感染再添1例，指揮中心今（6）日公布國內第45例確診病例，為案34確診前同病房、不同病室的已出院病人。而隨著台灣爆出首例院內感染，人們恐懼的心理溢於言表，甚至傳出有外送員對醫護人員口出惡言嫌棄「你們很髒！」。對於近期衍生的許多對立情況，陳時中也在記者會結束前有感而發。

為了一同抗疫，許多站在第一線的醫護人員沒時間用餐，只能透過外送解決飲食需求。不過，先前就爆出知名連鎖便幫店遭爆料，拒送便當到醫院，即使對方苦苦哀求仍遭店家無情拒絕。後續又爆出南投有外送員送餐點，竟以「你們很髒、醫院很髒」的理由拒絕送到醫院門口，而是站在對街，甚至更遠的距離讓護理師取餐，引發外界熱議。

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隨著新冠肺炎疫情的延燒，儼然成了台灣人的人性大考驗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今日記者會最後也有感而發地說：「其實病毒兵分兩路的來，一個是心理的、一個是生理的，生理來侵犯我們的身體，另一方面心理上造成大家恐懼、互相排斥對抗。」

陳時中接著說，人們應該要合作起來對抗病毒，除了要擁有健康的身體抵抗病毒，而心理上也要秉持著「團結合作」力抗病毒的基本態度。在全球面臨嚴峻疫情之下，他再三呼籲，「人要團結起來對抗病毒，若不團結就會被病毒各個擊破！」最後也鼓勵大家：「一起加油！」