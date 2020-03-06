南韓老婦「生前四採陰」死後測出陽性！　大南醫院同棟療養院連爆4例

▲ 新冠肺炎在南韓造成43死，已經超越2015年MERS造成的39死。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至6日午夜累計6284起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，其中43人死亡。4日1起死亡個案相當離奇，慶尚北道清道郡立老人療養醫院1名86歲女性住院患者生前接受4次新冠病毒篩檢，皆呈陰性，4日因肺炎病逝，死後才確診感染。這家醫院稍早再添3起病例，累計達4例，展開封院隔離。

慶北當局6日說明，死者出現肺炎病徵後於上月12日首度受檢呈陰性，接著出現發燒症狀，同月23日、27日及本月2日又接受3次篩檢，結果都是陰性。衛生當局指出，她3月開始住院，4日因病情惡化不治身亡，死後第5及第6次篩檢結果皆呈陽性。她生前罹患失智症，死後才被歸類為確診病例。

慶北衛生政策課長金英吉（音譯）說明，「這間療養醫院和爆發群聚感染的清道郡大南醫院共用同一棟建築物，且和（大南醫院）精神病棟有通道相連。死者此前採檢皆為陰性，死後重新檢測（才確診），也可能是生前檢查時檢體收集不夠徹底。篩檢結果在陰性與陽性間搖擺時，也只能持續檢測。」

另根據南韓中央防疫對策本部稍早記者會內容，當初這家醫院在大南醫院爆發群聚感染後同樣封院隔離，5日凌晨解除隔離以前進行最後一次篩檢，發現又有3人感染，包括2名住院患者及1名工作人員，因此再次封院，目前感染途徑不明。

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