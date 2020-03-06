台灣挺過第一波！陳時中信心喊話：守住邊境防止歐洲第二波回流

▲指揮官陳時中說明疫情最新情況，認為台灣目前算是成功守住第一波。（圖／記者張榮恩攝）



記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心(6)日公布國內再新增一名新冠肺炎病例，並公布澳籍確診音樂家的足跡與接觸者人數，對於大眾擔心疫情將逐漸擴大，陳時中表示，台灣已守住了第一波疫情，面對歐美病例激增，接下來要嚴防邊境守住第二波疫情影響到台灣。

指揮官陳時中在記者會上表示，以目前亞洲的疫情情況而言，台灣新增病例速度緩慢，算是守住了第一波，目前歐美案例持續激增，預估接下來疫情會從歐洲、美洲一路往非洲中東擴散，將會是第二波要謹慎面對的疫情發展。陳時中表示，，預估接下來歐洲的案例將會比亞洲還要多，未來如何在不關閉國門的情況下，守住邊境，阻止疫情再度擴散，是需要非常積極的審慎因應。

請繼續往下閱讀...

陳時中也表示，接下來將會針對兩面作戰，希望中國大陸跟亞洲穩住，現在中國大陸也在拼復工，疫情數字有在減緩的趨勢，「不知是拚復工產生的數字還是防疫效果」，但以死亡數來看，陳時中認為，「不敢這麼樂觀」。

＞採訪染疫音樂家「8記者居家隔離」 陳時中將做記者會示範：堵麥盡量不要

＞澳染疫音樂家接觸者擴至147人 103人需居家隔離「含23觀眾」

澳洲籍知名音樂家確認感染新冠肺炎，他來台演出期間曾召開記者會也接受專訪，有10名記者與其接觸，除2名外籍記者離境，其餘8人居家隔離14天。該名58歲音樂家，曾與國家交響樂（NSO）於2月28日、3月1日在國家音樂廳演出，演出前也曾開記者會，指揮中心目前匡列接觸者147人，其中103人需居家隔離，其中27人為樂團相關人員，當中也包含8名媒體記者。

陳時中記者會中提到，會針對指揮中心記者座席進行調整，包含攝影單位往後挪移，前面記者席位可以更空、隔離更遠。有媒體提問，針對採訪工作特性風險，指揮中心是否有相關建議，陳時中則說，指揮中心記者會座位重新安排後可以做一個示範規格，讓外界開記者會可以參考，馬上進行演練。

▼阿中部長：「病毒兵分兩路而來，病毒會侵犯我們的身體，也會在心理上造成大家的恐懼；人類要合作起來對抗病毒，疫情期間，我們大家要團結，如果我們不團結起來，就會被病毒各個擊破，我們大家一起加油！」（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）