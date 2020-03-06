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影／澳染疫音樂家接觸者擴至147人　103人需居家隔離「含23觀眾」

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▲▼國家音樂廳消毒 澳洲音樂家染疫來台演出 國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

▲澳洲音樂家染疫來台演出，國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

澳洲確診的新冠肺炎58歲音樂家，曾與國家交響樂（NSO）於2月28日、3月1日在國家音樂廳演出，一度走入觀眾席，指揮中心今（6）日在記者會上公佈最新數據，目前匡列147人，其中103人需居家隔離。居家隔離者27位為樂團成員、飯店17人、司機15人、朋友3人、飛機相關人員18人。觀眾席周邊2公尺23人。

▲▼國際及台灣確診患者。（圖／翻攝疾管署網站）

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▲全台灣確診統計資料。（圖／翻攝疾管署網站）

中央流行疫情指揮中心公佈澳洲染疫音樂家2月23日至3月2日在台行程，除了2月27日至診所就醫外，其他時間多往返飯店與國家音樂廳，指揮官陳時中表示，經調閱錄影帶，該音樂家沒有搭乘任何大眾交通工具，都是搭計程車或有人接送，評估社區傳播風險低。

▲澳洲確診個案來台活動時序表與接觸者人數。（圖／指揮中心提供）

▲澳音樂家來台流程和搭機的座位圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，文化部、指揮中心從昨晚做疫調到今天凌晨4、5點，經過調閱錄影帶公佈足跡，發現他幾乎都是一人吃飯，或者跟2、3名友人吃飯，計程車司機也全數找到，需居家隔離。

指揮中心在記者會一開始，原本只匡列124名接觸者，其中36名密切接觸者需居家隔離14天。但經《ETtoday新聞雲》詢問密切接觸者中，是否包含觀眾時？應變官莊人祥公布最新數據，匡列接觸人數來到147人，其中103位需居家隔離。

莊人祥補充，103位需居家隔離者，有27位是樂團團員、17位為飯店工作人員、18位為飛機飛航相關人員，今天調閱錄影帶，確認該名音樂家曾到過觀眾席，也將周圍2公尺觀眾匡列為居家隔離對象，總計23人。指揮官陳時中補充，周邊2公尺約為前後2排。

▲▼澳洲確診個案在台活動史單純，社區傳播風險低。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲澳洲確診個案在台活動史單純，社區傳播風險低。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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