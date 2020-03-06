國家音樂廳+戲劇院閉館消毒！8檔演出延期取消　預計3/9恢復正常營運

▲國家音樂廳全面消毒後，戲劇院也緊接閉館消毒。（圖／國家兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（5）日公布，國家交響樂團（NSO）邀演之澳籍音樂家為新冠肺炎(COVID-19)確診個案，國家音樂廳今（6）日已展開全面消毒，國家戲劇院也將於7日閉館進行消毒，消毒期間將不對外開放，原3/6至3/8演出取消共8檔，預計下周一（3/9）恢復正常營運。

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▲澳洲音樂家染疫來台演出，國家音樂廳立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

國家兩廳院表示，因應疫情進行閉館消毒作業，近日國家音樂廳與NSO演出將取消或延期。 原訂國家戲劇院本週五至週日(3/6-8)由楊景翔演劇團所演出的2020TIFA《我為你押韻－情歌Revival》將延期演出，延期時間將另行公告。截至目前為止，因COVID-19影響取消或延期演出共8檔。

另外自中央疫情中心公布後，兩廳院即發布音樂廳6日閉館資訊，上午8時兩廳院委託長期合作專業清潔公司展開消毒作業，除特別加強音樂廳舞台、觀眾席、大廳與各觀眾出入口之外，後台空間、休息室、辦公區、演職人員出入空間及停車場等，全館皆進行徹底消毒。

▲國家音樂廳觀眾席消毒。（圖／國家兩廳院提供）



國家兩廳院防疫公告如下：

一、3月6日（五）音樂廳、兩廳院停車場消毒日，3月7日（六）戲劇院消毒日。

二、消毒作業期間，場館營運時間調整如下：



國家音樂廳自3月6日起至3月8日閉館

國家戲劇院自3月7日起至3月8日閉館

國家兩廳院自3月9日起，恢復正常營運

國家兩廳院停車場正常營運

三、節目異動名單如下

節目延期

3月6日至3月8日2020TIFA《我為你押韻－情歌Revival》

3月8日 14:30《聽聽彈談－廖皎含鋼琴獨奏會系列 Ⅸ》

3月8日 19:30 新逸2020首席再起系列音樂會《姜智譯小提琴獨奏會》

節目取消

3月7日19:30 NSO室內樂《黃金號角手與朋友們》

3月7日14:30《現在您懂國家音樂廳了！》

3月8日19:30 NSO名家系列《迴聲華格納》

3月9日11:20 乘風而行－兩廳院管風琴音樂會

3月14日19:30 NSO《牧之神．森之靈》

上述取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊請見兩廳院售票系統，若有任何疑問，請洽兩廳院售票系統客服中心：（02）33939888。

上述延期節目將擇日公告，相關延演日期及票務資訊，請見兩廳院售票系統各節目頁面。

原訂3月8日發放的兩廳院主辦節目身障席票券延至3月15日12:00發放，網路及現場同步。