影／澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動時序

記者嚴云岑／台北報導

澳洲確診新冠肺炎的58歲音樂家，曾與國家交響樂團（NSO）於2月28日、3月1日在國家音樂廳演出，更傳出曾兩度走進觀眾席，消息已獲文化部證實。指揮中心今（6）日公佈足跡，他在2月23日入住飯店，除排練外還參加了4場記者會，2月28日、3月1日演出後，3月2日起搭乘長榮BR135班機出境。

▲國家音樂廳。（圖／記者屠惠剛攝）

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澳洲一名確診新冠肺炎的男性，因曾搭乘長榮航空航班到澳洲布里斯本，中央流行疫情指揮中心5日晚間10時緊急召開記者會宣布，經疫調比對發現為澳籍知名音樂家，曾於2月28日、3月1日來台與國家交響樂團（NSO）於國家音樂廳演出。

▲澳音樂家染疫來台排練、演出「待10天」，指揮中心公佈足跡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，經調查，該旅客入境前雖曾有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無症狀，經研判為境外感染。在台期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。

文化部長鄭麗君6日表示，她進一步發現該名音樂家曾兩度走入觀眾席，昨晚已經請國家表演藝術中心連夜清查，目前已初步掌握入坐觀眾席周遭的觀眾名單，會將匡列的接觸者請國表藝、NSO匯報給指揮中心。

應變官莊人祥受訪時表示，該名音樂家因曾走入觀眾席，目前正請防疫醫師調閱錄影帶，看有多少人需要匡列。由於病毒傳播途徑以接觸和飛沫為主，莊人祥表示，只要當天座位與音樂家相隔2公尺以上就算安全。昨晚已掌握21人要做居家隔離，包含團員、記者、工作人員，但名單會再擴大。

▲澳洲確診個案在台活動史單純，社區傳播風險低。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）