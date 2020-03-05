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老公與小三拍婚紗「找女兒當伴娘」…妻守家8年獨養1女崩潰求償100萬

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結婚,婚禮,情侶,婚紗（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓男子外遇帶小三拍婚紗，還拉自己大女兒當伴娘，氣得正宮怒提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

陳姓男子婚後與妻產下1女，隨後便因販毒入獄8年多，期間陳妻獨自一人扛下家庭照顧責任，未料，陳男出獄後卻開始與盧姓女子密切來往，2人除舉止親密外還一起拍攝婚紗，陳男甚至找上大女兒充當伴娘，高調示愛。陳妻發現先生出軌後痛苦不已，憤怒告上法院。法院審結判陳男與盧女須連帶償賠償陳妻15萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

陳男與妻2004年結婚，長女出生後陳男就因販毒入監服刑8多，期間女兒的照顧及家庭生活維持，全靠陳妻打零工及娘家金援救濟。陳男剛出獄時與妻關係和睦，雙方會互相勉勵維持家庭，很快地2人又產下一子。怎料2018年期間陳男突離家生活，開始於中和、新店與1名盧姓女子同居，明顯開始外遇、對婚姻不忠。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳男入獄服刑後，陳妻一人獨自扛下家庭照顧責任，無奈最後仍遭先生背叛。（圖／翻攝自pixabay）

陳男離家後對妻小不聞不問，但一次要與小三拍婚紗照的日子，他竟找上大女兒充當伴娘，高調示愛。陳妻知情後深感痛苦，不知情何以堪，崩潰之餘決定告上法院，向陳男及盧女求償100萬元精神撫慰金。

法院審理時陳男與盧女均未到場，也未提出任何聲明及陳述。陳妻提出先生與小三的親密合照及婚紗照來作為證據供法官勘驗，另陳男長女則出庭證稱，爸爸剛出獄後時有回家一段時間，起初爸媽感情融洽，後來因爸爸常常晚上或半夜沒回家，父母感情就越來越差，一日爸爸出門後就再也沒有回家，搬去跟盧女及她的3個小孩同住。

長女再表示，因見爸爸與盧女會親親跟抱抱，也都睡在一起，她認為2人是情侶關係，另外，先前爸爸也有帶她去台北與盧女一同拍婚紗照。法官根據長女證詞，認定陳男與盧女已逾越一般男女正常社交的程度，2人侵害陳妻配偶權屬實，審結判陳男與盧女須連帶賠償陳妻15萬元。全案仍可上訴。

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