　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯明再度開賣「台酒75%防疫酒精」　家樂福台糖酒精延期販售

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲彰化員林台酒營運所清晨再陷排隊買酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全聯明開賣台酒75%防疫清潔用酒精。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者蕭筠／台北報導

為因應大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，繼開賣「台糖防疫清潔專用75%酒精」後，全聯宣布明（7）日再度販售「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精（600ml）」，數量依各店現場貨量為主，開賣時間則以各門市開店時間為準。另家樂福自3月1日起預計連續10天進貨開賣的台糖防疫酒精部分，業者今指出，因生產設備問題，3月10日至3月11日不販售，且順延至3月12日至3月13日進行販售。

全聯今（6）日宣布，為滿足消費者防疫需求，明日將於全台門市開賣「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精（600ml）」，依瓶建議售價75元，外島門市（澎湖、金門）延後一天至3月8日開賣，提醒將依當日海象及船班抵達時間為主，販售數量部分以各店現場貨量為主，每人限購1瓶，未滿18歲者不得購買，數量有限，售完為止。

▲▼家樂福販售台糖產75%防疫酒精。（圖／業者提供）

▲家樂福3月1日起販售台糖產75%防疫酒精。（圖／業者提供）

另，家樂福全台137家分店，包括量販店、便利購超市於3月1日起預計連續10天進貨販售的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精（350ml）」，因生產設備問題，3月10日至3月11日不提供販售服務，並順延至3月12日至3月13日進行販售。台糖提供之10天貨量，預計每天到貨約12,960瓶，各分店依據來客數配貨，量販各店分配貨量每日最多300瓶、最少60瓶，便利購各店最多可到120瓶、最少12瓶，提醒購買者須滿18歲以上，每人限購1瓶。

ET快訊
遭控背信台中被逮！范可欽「搬家沒收到傳票」臉書發聲了
黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心
鐵鎚狠K蔡阿嘎孕妻！黑衣男起底「是館長粉絲」..共犯還有恐怖
達比修有出現咳嗽症狀取消登板！推特自爆：可能得新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯明再度開賣「台酒75%防疫酒精」　家樂福台糖酒精延期販售

美麗由姊定義！女性網購花錢是為了愛自己　選擇貼近感情狀態

百貨首例！環球購物中心美食街「設隔板」　隔絕飛沫防疫新招

新光三越260間餐飲外送「教父牛排」也能點　檀島、添好運買一送一

揪閨蜜出門玩喝咖啡！劍湖山100元、咖啡20元　38女性專屬優惠懶人包

漢斯格雅贏得「Best of Best 大獎」　完美現代浴室設計世界級認可

新冠肺炎疫情餐飲業叫苦連天　一蘭拉麵用1招「逆勢成長」

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

全聯明再度開賣「台酒75%防疫酒精」　家樂福台糖酒精延期販售

美麗由姊定義！女性網購花錢是為了愛自己　選擇貼近感情狀態

百貨首例！環球購物中心美食街「設隔板」　隔絕飛沫防疫新招

新光三越260間餐飲外送「教父牛排」也能點　檀島、添好運買一送一

揪閨蜜出門玩喝咖啡！劍湖山100元、咖啡20元　38女性專屬優惠懶人包

漢斯格雅贏得「Best of Best 大獎」　完美現代浴室設計世界級認可

新冠肺炎疫情餐飲業叫苦連天　一蘭拉麵用1招「逆勢成長」

中華地下道主線開放通車！韓國瑜談辛苦工務局同仁：要請他們喝啤酒

台南麻豆車禍市道171線最高　未注意車前狀況是主因

NSO團員神預言 音樂家確診！嘆舞台表演者「暴露高風險」憂被貼標籤

這也太爽了！「最有溫度的候車亭」　宜蘭三星等公車還可泡湯

廁所小解不慎皮包遺落　枋寮警神速聯絡失主…獲讚高效率

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

浪貓初見小鹿賞喵拳　她錄下「走心過程」現在每天曬恩愛

在家也是蜘蛛人！湯姆霍蘭德「瞞漫威狂偷道具」　帶走鋼鐵人寶物

黃竣民／恢復徵兵制是提升戰力？還是另一齣鬧劇？

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

消費熱門新聞

肺炎疫情一蘭用1招「逆勢成長」

新光三越外送餐　添好運買一送一

女性網購花錢是為了愛自己

疫情讓業績慘跌！美華泰驚傳倒閉

百貨首例！美食街防疫「設隔板」

3年漲逾萬元網友怒：「不像話」

揪閨蜜！38婦女節優惠懶人包

每人限1瓶！全聯再度開賣75%酒精

防疫作戰別亂揉小心「病從眼入」

快衝7-11！台酒75％防疫酒精提早開賣

OK買得到台酒75%防疫酒精了！

bossini七月底前關閉全台51間店

全聯明再賣「台酒75%防疫酒精」

LINE Pay X星巴克推聯名優惠

更多熱門

相關新聞

肺炎防疫紓困盧秀燕祭紓困九箭

肺炎防疫紓困盧秀燕祭紓困九箭

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊國內經濟，中市府日前推出「紓困三箭」協助首當其衝產業，市長盧秀燕6日再加碼為「紓困九箭」，針對紓困對象、方式、能量再擴大，並建置全國首創資金紓困協調窗口，全面減少房屋、娛樂、牌照稅，提供失業生活補助，引進民間5大銀行提供貸款協助，預計全市至少有62萬人可受惠。

新冠病毒真實樣貌曝光！　捕捉到「侵入過程」

新冠病毒真實樣貌曝光！　捕捉到「侵入過程」

疫情擴散布蘭特原油下跌2.2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

疫情擴散布蘭特原油下跌2.2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

醫護被外送嫌髒！醫怒：誰的心比較髒？

醫護被外送嫌髒！醫怒：誰的心比較髒？

歷史新低！美國30年期公債殖利率首次跌破1.5%

歷史新低！美國30年期公債殖利率首次跌破1.5%

關鍵字：

新冠肺炎家樂福全聯

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

艾莉絲夫婦超市起爭執！

3月底武漢病例將清零？　陸中工院士說話

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面