全聯明再度開賣「台酒75%防疫酒精」　家樂福台糖酒精延期販售

▲全聯明開賣台酒75%防疫清潔用酒精。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者蕭筠／台北報導

為因應大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，繼開賣「台糖防疫清潔專用75%酒精」後，全聯宣布明（7）日再度販售「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精（600ml）」，數量依各店現場貨量為主，開賣時間則以各門市開店時間為準。另家樂福自3月1日起預計連續10天進貨開賣的台糖防疫酒精部分，業者今指出，因生產設備問題，3月10日至3月11日不販售，且順延至3月12日至3月13日進行販售。

全聯今（6）日宣布，為滿足消費者防疫需求，明日將於全台門市開賣「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精（600ml）」，依瓶建議售價75元，外島門市（澎湖、金門）延後一天至3月8日開賣，提醒將依當日海象及船班抵達時間為主，販售數量部分以各店現場貨量為主，每人限購1瓶，未滿18歲者不得購買，數量有限，售完為止。

▲家樂福3月1日起販售台糖產75%防疫酒精。（圖／業者提供）

另，家樂福全台137家分店，包括量販店、便利購超市於3月1日起預計連續10天進貨販售的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精（350ml）」，因生產設備問題，3月10日至3月11日不提供販售服務，並順延至3月12日至3月13日進行販售。台糖提供之10天貨量，預計每天到貨約12,960瓶，各分店依據來客數配貨，量販各店分配貨量每日最多300瓶、最少60瓶，便利購各店最多可到120瓶、最少12瓶，提醒購買者須滿18歲以上，每人限購1瓶。