獨／防疫在有跟沒有之間！美容師戴「這個」助攻：生意增一成

▲美容師戴上透明護目鏡施作療程。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響，許多醫院為了防止院內感染情況發生，紛紛祭出許多防疫措施，現在就連醫美診所也發展出一套防疫辦法，除了必備的酒精消毒、戴口罩之外，施作手術過程還加戴「透明護目鏡」預防與客戶產生接觸感染。疫情影響讓民眾人人自危，不過業者透露，部分顧客就趁著這段時間做醫美療程，近期生意至少增加一成。

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▲診所外設立檢疫站。（圖／記者許宥孺攝）

民眾現在進到診所都得強制戴上口罩、量額溫、酒精消毒，如果是大型醫院還得刷健保卡確認旅遊史，醫療院所期盼做到防疫滴水不漏，就是希望確保醫護人員安危。為了防止飛沫及接觸傳染，PSKIN醫學美容診所在過年前就強力要求醫師及美容師，在看診或是手術時，要戴上透明的護目鏡。

PSKIN醫學美容診所主任陳玉翎表示，不管是醫師執行看診或是美容師治療部分，我們都有配戴護目鏡，可以防護到結膜、黏膜接觸感染。

▲美容師戴上透明護目鏡施作療程。（圖／記者吳奕靖攝）

陳玉翎指出，一般在醫療院所常用的護目鏡，可能都有一定程度的厚度或是顏色遮蔽，我們採用的護目鏡比較不會讓人覺得嚴肅，再來是透明的材質，醫師和美容師在判斷客戶皮膚狀況時，可以比較清楚，而且護目鏡是有包覆性的，正面和側臉都可以包覆到。

▲美容師戴上護目鏡施作療程。（圖／記者吳奕靖攝）

陳玉翎透露，院內防疫措施相當確實，也讓民眾比較放心，加上受到疫情影響，民眾都會戴上口罩自保，有部分客戶就會趁著這段時間作醫美療程，因為戴著口罩大家就不會問你，這時候治療其實非常方便，近期生意約增加一成。

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