華航防疫升級！搭車上班需「量體溫並以貼紙識別」　各單位分區辦公

▲華航內部加強防疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，中華航空表示，自3月9日起，員工搭乘交通車需於上車前接受體溫量測並以貼紙識別，並需配戴口罩，另外各單位依據業務需求，展開分區分散辦公，如分層、分棟或於不同地區上班，暫時不導入居家辦公。另外華航表示，鼓勵員工於6月30日前休畢一定比例的特休假。

華航表示，配合政府防疫政策及維護員工健康，機動導入相關防疫措施，現有實施的防疫措施包括加強辦公環境消毒、員工每日執行體溫量測等。

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▲民眾出入機場多會配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

為加強防疫，華航宣布，自3月9日起，員工搭乘交通車需於上車前接受體溫量測並以貼紙識別，搭車時配戴口罩；非搭乘交通車者進入辦公場所前需於指定通道接受量測。

另華航在國內各單位依據業務需求展開分區分散辦公，如分層、分棟或於不同地區上班，確保業務執行順遂及儲備人力能量。現階段尚不導入居家辦公。

華航配合員工需求放寬留職停薪規定，也可自主申請特殊事假；同時鼓勵員工於6月30日前休畢一定比例的特休假與積存的補休假。華航將視疫情發展並兼顧照護員工，適時啟動應對措施，降低營運衝擊。華航強調，這幾項即將實施的措施，僅屬企業率領員工提高疫情意識善盡防疫責任，也請外界毋須過度聯想。