快訊／害2000人罹癌逾230亡！RCA工傷246員工　更一審只准24人獲賠5470萬

記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，最高法院2018年8月間認定RCA與法商湯姆笙等4家公司，須連帶賠償262名員工共5.1億元確定；但也將246名員工求償部分廢棄，發回高等法院更審，結果只准24人獲賠5470萬。

▲RCA案經最高法院廢棄後，高等法院更一審宣判，引發關注。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

本案因美國無線電公司（RCA）1970至1992年在台設廠，於桃園與竹北、宜蘭設廠生產電視機的電腦選擇器等產品，製作過程中使用三氯乙烯、四氯乙烯等有毒溶劑，嚴重污染土地和地下水。但公司管理階層隱瞞相關訊息，讓員工飲用受汙染的地下水，並暴露在汙染環境下，導致工廠2萬餘名員工中，至今有2000人罹患癌症，更有超過230人因癌症死亡。

全案於1992年爆發後，RCA緊急關廠離開台灣。而受害的員工組成「RCA員工關懷協會」，向之後併購RCA的法商湯姆笙、美商奇異等4家公司，聯合求償27億餘元。一審台北地院經過8年審理後，2015年間判決RCA與湯姆笙公司，須連帶賠償其中445人共5.6億元。案件上訴二審，高等法院2017年10月底做出宣判，高院改判RCA等4公司須連帶賠償486人，賠償金額增加到新台幣7億1840萬元，打破多項司法紀錄。

案經上訴第三審，最高法院2018年8月間放寬因果關係的舉證責任，認定RCA與法商湯姆笙等4家公司未保護勞工安全及健康，汙染後又掩藏相關事證，因此針對其中的262名員工，判准共5.1億元賠償確定。但也對另外246名員工求償的部分，認為二審認定部分員工資料不夠清楚、或未查明死亡證明和病歷就駁回請求；另外二審也認定「未有外顯疾病或暴露時間過短」的C類員工也應獲賠，最高院均認為理由不備，一併廢棄發回更審。

除本件訴訟外，RCA二軍共1115名員工也起訴求償，去年底台北地院一審認定汙染確實造成勞工死亡、患病或健康權受損，判決RCA、法商湯姆笙、美商奇異等4家公司，須連帶賠償破紀錄的23億300萬元，此案仍可上訴。