捲入34年前銀樓搶案　蘇炳坤同案被告郭中雄再審逆轉無罪

▲涉嫌34年前銀樓搶案的郭中雄，高等法院再審改判他無罪。（ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

涉嫌34年前新竹金瑞珍銀樓搶案，最後遭判刑15年定讞的男子蘇炳坤，雖獲得特赦但仍堅持自己無罪，多次提出再審，終於獲得再審無罪確定。至於同案被告、當時是蘇炳坤員工的郭中雄，當時也遭判刑16年定讞。他在蘇炳坤無罪後也提出再審，案經高等法院審理，高院5日逆轉改判他無罪。可上訴。

本案案發於1986年3月23日凌晨，新竹市金瑞珍銀樓遭人竊盜，店東陳姓負責人發現後，竊賊竟持菜刀砍殺陳男，並雙雙劫取金飾逃逸。警方獲報後，逮捕有多項竊盜前科的郭中雄，而後再依郭中雄的口供，逮捕當時郭中雄的老闆、開設家具行的蘇炳坤。2人最後都被認定有罪，判刑定讞。其中蘇炳坤堅持無罪，雖經前總統陳水扁特赦，但仍多次提出再審，直到2018年8月8日獲再審改判無罪。

至於郭中雄的部分，一審依照竊盜罪判刑3年，被控《懲治盜匪條例》中的「強劫殺人未遂罪」則無罪。二審均認定有罪，竊盜仍判3年、「強劫殺人未遂罪」判刑15年，合併執行16年。第三審在1987年駁回上訴定讞，郭中雄入獄服刑。而全案在蘇炳坤無罪後，經由「台灣冤獄平反協會」奔走，向檢方提案後，高等檢察署去年8月間認為「強劫殺人未遂罪」的部分有疑義，因此為被告的利益提出再審，高等法院也准許重啟再審程序。

案經高等法院審理後，再審於5日宣判，高院駁回檢方上訴，亦即維持郭中雄一審無罪判決。高院指出，新竹地檢署檢察官於事後回現場勘驗，發現郭中雄的供述與現場有諸多不合理處，例如如何爬上5樓窗戶？如何剪斷鐵窗？均無法交代。另外高院也發現警方當時指認過程使用單一照片指認，有誤導指認之虞；再加上銀樓被害人事後也胡亂指認贓物，被依照詐欺取財罪判刑定讞，高院綜合所有證據後，才會改認定郭中雄無罪。本案檢方仍可上訴。

郭中雄本次並未到庭聆聽宣判，據了解，他目前仍居住在新竹地區，擔任體力勞動的工人。同案被告蘇炳坤無罪後，獲得刑事補償445萬5千元，而郭中雄是服完刑出獄，初步估計，他若聲請刑事補償，將可獲得上千萬元的補償金。