臭到崩潰！天天聞牛糞　鄰居女獲准排除臭氣並獲賠20萬

▲新北市女子不滿每天聞牛糞，起訴獲准排除臭氣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區劉姓女子，不滿附近的牧場牛糞臭氣沖天，還每天排出糞便混雜的髒水，因此起訴要求排除臭氣以及廢水，並求償56萬元。一審判准排除臭氣，二審更加判牧場須賠償劉女20萬2千餘元。案經上訴，最高法院5日駁回雙方上訴確定。

判決指出，劉女的鄰居張姓父親將土地交給兒子，張男就從1985年間開始經營牧場。但劉女發現，牧場並未取得「事業廢水排放許可」，竟每天排放含牛隻糞便及清洗器具管線之工業用醋酸廢水2次到她所有的土地以及附近居民土地。另外牧場也將大量牛隻糞便任意堆置地面，臭氣薰天，害她健康受損，因此提出民事訴訟，要求牧場不得將廢水排放至她的土地，另外也不准排放臭氣。

至於張男則辯稱，在2015年底時取得排放廢水許可證，且牧場廢水都是集中排至水溝，並非劉女所稱排至她的土地。另外張男也認為，法院找了民營的環境科技公司前來採集空氣樣本，雖然採集到臭氣，但因為牧場後方還有其他家的肉牛畜牧場，空氣中的牛糞味並不完全是他們的責任。

一審法院根據鑑定結果，認定確實排出臭氣，至於廢水的部分，牧場已經改善，將廢水排入水溝內，並未汙染附近的土地。因此一審判決牧場必須改善排放臭氣，至於改善廢水的部分則沒有判准。

雙方均上訴二審，劉女還增加請求賠償56萬餘元。二審法院審理後，也判准牧場必須改善排放臭氣，另外還加判劉女可以獲償20萬2千餘元的精神慰撫金。全案再上訴第三審，最高法院5日駁回上訴確定。