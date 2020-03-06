澳洲確診音樂家「曾兩度走入觀眾席」　鄭麗君：已掌握觀眾名單提供指揮中心

▲國家音樂廳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

澳洲一名確診新冠肺炎的男性，因曾搭乘長榮航空航班到澳洲布里斯本，中央流行疫情指揮中心5日晚間宣布，經疫調比對發現為澳籍知名音樂家，曾於2月28日、3月1日來台與國家交響樂團（NSO）於國家音樂廳演出。文化部長鄭麗君6日表示，她進一步發現該名音樂家曾兩度走入觀眾席，昨晚已經請國家表演藝術中心連夜清查，目前已初步掌握入坐觀眾席周遭的觀眾名單，會將匡列的接觸者請國表藝、NSO匯報給指揮中心。

針對中央流行疫情指揮中心5日晚間公布澳洲籍確診案例，該個案曾與國家表演藝術中心所屬的國家交響樂團（NSO）於2月28日晚上在國家音樂廳演出，並於3月1日在國家音樂廳小型演奏廳參與演出，演出前亦曾舉辦記者會。

行政院長蘇貞昌6日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，鄭麗君會前受訪時表示，在昨晚中央流行疫情指揮中心的記者會後，對與澳洲音樂家的個案有新的進度。

▲文化部長鄭麗君 。（圖／記者李毓康攝）



鄭麗君表示，此個案在昨晚經指揮中心通知，確認這位澳籍男子是曾經在國家音樂廳演出的音樂家，在第一時間確定後初步判斷是境外感染，不過相關疫情分析仍要依指揮中心為主。鄭麗君說，該名音樂家來台期間曾參與國家表演藝術中心與國家交響樂團在國家音樂廳、小型演奏廳的演出，文化部已立刻責成國家表演藝術中心與國家交響樂團進行因應處置，希望將他在國內造成的衝擊跟影響降到最低。

鄭麗君說，國表藝與NSO會將該名音樂家在排練、演出與記者會相關活動過程的接觸者匡列，匡列後交給指揮中心判斷是否屬於密切接觸者，依照指揮中心的指示進行相關必要的防疫措施，掌握名單包含21位團員、記者會裡的7位記者，以及後續專訪的掌握名單，兩部分的名單國表藝都將提供給指揮中心。

鄭麗君也說，記者會後她進一步發現該名音樂家曾兩度走入觀眾席、坐在觀眾席裡，昨晚已經請國表藝連夜清查，目前已初步掌握入坐觀眾席周遭的觀眾名單，其中一場入座時旁邊是該名音樂家的同行友人與NSO人士，一定會將匡列的接觸者請國表藝、NSO匯報給指揮中心，由指揮中心判斷其中是否屬於密切接觸者，以聯繫配合相關檢疫措施。

鄭麗君強調，文化部昨天已經要求國家所屬的樂團跟表藝團體，三月暫停國際邀演，也要呼籲民間的相關表藝活動，在國際邀演部分盡可能掌握風險評估，國際邀演旅遊史如果來自旅遊警示地區，建議可以避免或延期，除了掌握風險評估，也要做好防疫措施，以確保工作團員以及觀眾大家安心進行活動。

鄭麗君重申，指揮中心已經公佈最新全國集會活動因應指引，文化部也已經進一步公布藝文活動的因應原則，給民間相關活動作參考。此外，文化部所屬場館也已訂定新的防疫措施以提升防疫作為，希望讓大家能夠在比較強化的防疫作為底下，安心參與相關活動，並強調「做好防疫才能讓大家過比較正常的生活」。

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