部長累了！陳時中口誤說成「量口罩」　網刷爆留言：快去睡覺

▲中央流行疫情指揮中心記者會，陳時中指揮官口誤將量體溫講成了「量口罩」。（圖／記者楊詩益攝）

記者黃凱翊／綜合報導

部長累了！中央流行疫情指揮中心5日晚間召開例行性記者會，談到公眾集會指引的6項指標時，指揮官陳時中一時口誤，將量體溫講成了「量口罩」，發現自己講錯後還靦腆一笑，讓直播底下的網友們紛紛留言說「部長累了！」

中央流行疫情指揮中心5日公布「新冠肺炎公眾集會指引」，明訂6項指標進行風險評估，包括「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者間的距離」等，若評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理，若真的要舉辦，主辦單位要量體溫、提供口罩和洗手相關設備，也要盡量避免過夜。

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陳時中說明，由於集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。因此主辦單位應在活動前，針對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估。

當陳時中手拿紙板，講到希望舉辦活動的主辦單位，要肩負起量體溫、提供口罩的責任時，或許是多日來連日召開記者會，再加上當天下午還到立法院接受立委備詢，讓他一度口誤，說出了「量口罩」一詞，直到接著說出「記得提供口罩」，才發現自己「出槌」，還靦腆地笑了一下。

不過這樣的舉動也讓觀看記者會的網友直呼，認為陳時中是累壞了，紛紛在直播留言要「部長快去休息」、「部長快睡覺」、「部長累了」！