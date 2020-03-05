跟上臉書、推特腳步　蘋果、Netflix相繼因疫情退出SXSW 2020

▲蘋果、Netflix相繼退出SXSW 2020。（圖／翻攝自Twitter／SXSW）

記者王曉敏／綜合報導

被外界號稱「一生必去一次」的美國德州年度音樂盛事西南偏南音樂節（South by Southwest，SXSW）日前宣布將如期舉行活動。不過隨著新冠肺炎疫情蔓延，蘋果及Netflix已緊隨著Facebook、Twitter等公司的腳步，宣布將退出SXSW 2020。

新冠肺炎疫情持續升溫，許多大型活動都陸續宣布取消或延期，不過全球科技音樂盛典SXSW上周五卻發布聲明，宣布活動將引用WHO的指導原則，在持續向旅客宣導防疫事宜的前提下如期舉行。但活動繼續，參與的單位不見得願意配合，目前包括Facebook、Twitter、Amazon Studios、Panasonic及Intel皆相繼宣布退出SXSW。而據《彭博》報導，蘋果及Netflix稍早也因疫情理由表示將不會參與今年度的SXSW。

此前，蘋果表示將在SXSW 2020的電影節上首映由Apple TV+製作的3部電影，包括《Beastie Boys Story》、《Central Park》及《Home》。而Netflix也有5場電影放映活動，包括長片《 Uncorked》及4部紀錄片。

雖然SXSW正因參展單位相繼退出而倍感壓力，但德州奧斯汀（Austin）公共衛生官員周三（4日）仍在新聞發布會上重申活動將按計畫進行。奧斯汀公共衛生部臨時醫學總監兼衛生部門主管艾斯考特（Mark Escott）說：「目前尚未有證據顯示終止西南偏南或其他活動會使社區更加安全。我們正持續觀察情況。」

周一（2日）SXSW在官網發布聲明，專門討論有關新冠病毒對整體事件的影響及防止疾病傳播的相關問題。聲明中指出，將以參展者、工作人員及志工的健康與安全作為SXSW的重中之重，「我們將在現場採取以下行動：提供消毒濕紙巾及噴霧劑；在公共區域及活動場所放置洗手液、麥克風擦拭布等。將奧斯汀公共衛生疾病預防文獻放置於所有會議場所、活動場地及旅館。」

SXSW於1987年開始舉辦，每年3月開幕，為期10日，最初以音樂節為主，隨後陸續加入電影與互動多媒體。根據SXSW官方統計，去年活動的總參與人數超過41.7萬人，今年活動將於本月13日至22日舉辦。

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