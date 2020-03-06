▲今(6)日清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較冷。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(6)日清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較冷，最低溫出現在苗栗通宵11.9度。白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，氣象專家吳德榮透露，今起逐日回暖，不過下週二(10日)鋒面及冷空氣(「東北季風」或「大陸冷氣團」)南下，北台灣再轉濕冷。

氣象局資料顯示，今天清晨仍受冷氣團影響，各地氣溫偏低，西半部普遍低溫在14-17度，竹苗近山區的平地局部低溫13度左右，白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北台灣及東半部高溫預約24度，中南部地區高溫28度左右；天氣方面由於水氣減少，僅東半部和各地山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

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下週二(10日)鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，屆時天氣將有明顯轉變，北部及東北部氣溫將下降；同時環境水氣增加，全台各地均轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

▲下週二(10日)鋒面及冷空氣(「東北季風」或「大陸冷氣團」)南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(5日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(6)日各地轉為多雲時晴，東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天氣溫回升。今日氣溫：北部13至25度、中部13至28度、南部14至29度、東部14至26度。

最新模式模擬顯示。週六、日(7、8日)微弱鋒面在北部海面徘徊，北部、東半部偶受輕微影響，有局部短暫降雨的機率，以北海岸、北部山區機率相對較高；北台灣雲量略增，其他各地晴時多雲，白天微熱(高溫升至28至30度)早晚涼。下週一(9日)各地晴時多雲，白天微熱。

最新模式模擬顯示。下週二(10日)鋒面及冷空氣(「東北季風」或「大陸冷氣團」)南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉「濕冷」，中部微冷、南部偏涼。下週三(11日)天氣好轉，清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下週四(12日)晴朗穩定，白天微熱早晚涼。下週五(13日)另一波鋒面及冷空氣南下，天氣再轉變。未來一週仍維持「乍暖還寒」的型態，應注意天氣的劇烈變化。