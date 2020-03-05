搭長榮外籍確診男「已有想定對象」在台期間曾於音樂廳排練演出

記者洪巧藍／台北報導

一名58歲外籍旅客搭乘長榮航空3月2日BR315航班由台北前往布里斯本確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（5）日晚間再度召開記者會說明，依據外媒報導描述之個案資訊，經比對年齡(58歲)及轉機資訊(澳洲阿得雷德)後，已鎖定特定旅客，目前已針對該對象之行程及相關接觸者進行疫調。

▲22:10流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者楊詩益攝）

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指揮中心表示，經調查，該旅客入境前雖曾有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無症狀，經研判為境外感染。在台期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。

目前已針對個案在台行程匡列接觸者，其中密切接觸者將進行居家隔離14天，其他接觸者進行自主健康管理14天。自主健康管理期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，應戴上口罩立即就醫；若症狀持續，就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報隔離採檢。另，參與音樂會之觀眾因距離較遠，評估風險極低，請民眾無須過度擔心。

▲台灣確診案例達44例，國際確診統計。（圖／翻攝疾管署網站）



個案原訂今（5）日從布里斯本飛往台北的BR316航班，將空機返台，空服員也將加大隔離空間，全程配戴口罩返台。指揮中心表示，該名個案2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，23日入境，27日晚間因咳嗽、流鼻水至診所就醫，並於3月2日離台。