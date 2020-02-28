肌肉猛男大對決！　台南消防救援體驗乳酸與汗水淋漓的交流

記者林悅／台南報導

台南市消防局28日邀請健身肌肉猛男youtuber「健人蓋伊」，與消防局4位猛男，在新化訓練中心進行體驗消防救援挑戰，透過一場乳酸堆積與汗水淋漓的交流，體驗消防救援的辛苦過程。

▲台南市消防局28日邀請健身肌肉猛男youtuber「健人蓋伊」，與消防局4位猛男，在新化訓練中心進行體驗消防救援挑戰活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在烈日當頭下，4位猛男於消防局新化訓練中心體驗消防救援挑戰，除全副武裝穿著全套消防衣及空氣呼吸器外，還要負重攜帶水帶、瞄子等救災裝備登梯，模擬救災重度工作，並依靠繩索徒手上登及水平橫渡救助，結合體能與技能的挑戰，消防局希望透過健身猛男的網路影片，能讓更多人體會到消防救災的辛勞，進而尊重消防人員並珍惜救災資源。

健身猛男「健人蓋伊」過去曾經體驗過瓦斯搬運工、水泥搬運工等重度體能作業，台南市消防局的消防猛男，因而興起邀請健身猛男前來體驗消防救援訓練，體驗過程中，會發現消防救災是需要強健的體能與熟練的技術，並且要熟悉各項裝備的操作，平時即要落實各項訓練，消防人員執勤救災的過程也常累積身體上的職業傷害，透過這次的體驗交流，健身猛男「健人蓋伊」也與消防猛男交換訓練心得，有助於未來消防人員在體能訓練上的精進，進而減少運動傷害並提升體能表現。

市長黃偉哲表示，自從上任後，增編超勤加班費、增加危險加級、第2套最高防護等級PBI消防衣、全面汰換分隊繩索裝備、車輛破壞器材、消防衣除污清洗SOP機制、檢測實驗室…等，他要做消防警義消的最大後盾，提升消防人員的安全，以及保護大台南市民的安全。

台南市消防局局長李明峯表示，體技能是每位消防人員的救災基本條件，唯有平時扎實訓練，累積實力，才能在瞬息萬變的災難現場順利完成救援任務，本局自108年落成啟用新化訓練中心以來，已辦理了全局幹部、隊員的消防救災整合訓練，強化消防人員的救災技能，本次透過與健身youtuber「健人蓋伊」的交流，希望能讓一般民眾體驗消防救災的辛勞，進而認同消防人員，也希望透過蓋伊專業的健身指導，提升本局同仁的體能訓練，以達正向的交流互動。

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