確立洩密行為處分　習近平簽署發布《軍隊保密條例》

▲解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊進行實戰訓練。（圖／翻攝自央廣軍事）

軍武中心／綜合報導

中共中央軍委主席習近平近日簽署最新命令，自今年3月1日起施行《軍隊保密條例》。據了解，該條例內容將加強解放軍重大軍事活動、新聞宣傳及武器裝備等重要事項保密工作，同時建立洩密問題認定，並細化明確違反保密紀律行為的處分。

《解放軍報》報導，這項新條例共10章61條，堅持從嚴治密，強化問題導向，勇於創新發展，深刻把握保密工作特點規律，全面規範保密工作的地位作用、管理體制、工作職責、基本制度、主要內容，積極打好保密工作主動仗，為軍隊建設、改革和軍事鬥爭準備提供有力保證。

中共軍媒指出，該條例將重構重塑軍隊保密工作管理體制，科學規範軍事秘密定密解密工作，健全完善涉密人員教育管理措施，創新軍事秘密載體保密管理模式，突出抓好信息網絡系統安全保密，嚴格智能電子設備保密管控，全面加強重大軍事活動、新聞宣傳、軍民融合、對外軍事合作、武器裝備等重要領域重要事項保密工作。

同時，也將建立洩密問題認定和統計報告制度，細化明確違反保密紀律行為的處分要求，切實提高保密工作現代化、法治化、科學化水平，在新的起點上推動解放軍軍隊保密工作實現新發展。

報導強調，該條例的頒布，是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，「著眼實現黨在新時代的強軍目標、全面建成世界一流軍隊，積極適應新體制新職能新使命，聚焦備戰打仗」。

▼中共中央軍委主席習近平。（圖／CCTV）