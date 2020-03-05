華碩電競筆電連續16季稱霸台灣　三創體驗店推出「ROG潮限定客製噴印服務」

▲華碩電競筆電連續16季稱霸台灣市佔。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（5）日宣布，根據研調機構顯示，華碩電競筆電連續16季稱霸台灣市佔，去年更以逾4成市佔奪冠，而今年截至目前的ROG電競筆電出貨更較去年同期成長逾4成，因此從即日起至12月31日，ROG玩家共和國在三創ROG體驗店推出尊爵不凡的「ROG潮限定客製噴印服務」。

ROG玩家共和國在三創ROG體驗店推出的「ROG潮限定客製噴印服務」，提供15種噴印選項，包括LOGO、文字、天生無懼、無懼之眼等ROG經典標誌，讓玩家自選自搭喜愛款式噴印於電競筆電外殼或潮T，並從選定噴印款式挑選到交貨的所需時間，僅需約一小時內即可完成。

▲華碩在三創的ROG體驗店。（圖／華碩提供）

此外，玩家們在活動期間選購指定ROG電競筆電機種，或憑ASUS VIP 5,000點禮享點數，即享ROG模板客製化噴印服務乙次；單筆消費金額逾5萬元，享有專屬的個人姓名噴印服務乙次；購買指定電競周邊產品滿三千元，即贈ROG Basic T-shirt乙件與ROG模板客製化噴印服務乙次；選購指定電競周邊產品搭配指定ROG電競螢幕、主機板、顯示卡、路由器等商品，單筆消費滿一萬元即贈ROG Basic T-shirt乙件與專屬的個人姓名噴印服務乙次。

▲三創ROG體驗店獨步全球推出ROG潮限定客製噴印服務。（圖／華碩提供）

【三創ROG體驗店X ROG潮限定客製噴印服務】

● 日期：3/5(四)~12/31(四)

● 時間：周日〜周四 11:00〜21:30

周五、周六 11:00〜22:00

● 地點：三創數位生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號1樓)

● 櫃位：R102