　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩高階、GTX系列電競筆電　市佔30%稱霸俄羅斯

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲為增加與玩家互動連結，ROG玩家共和國去年與當地實況主「WeLoveGames」攜手舉辦「ROG MeetUp #2」粉絲見面會，與玩家現場同樂交流，同年十月底ROG亦進駐俄羅斯「IgroMir」遊戲大展，於現場推出旗下一系列精銳重裝。（圖／華碩提供）

▲華碩高階、GTX系列電競筆電稱霸俄羅斯。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（25）日宣布電競筆電再傳捷報，根據知名市調公司最新統計資料顯示，旗下搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡的高階電競筆電，以及搭載GeForce GTX系列顯示卡的電競筆電，雙雙以30%的市佔登俄羅斯2019年12月銷售排行榜第一名。

華碩表示，除了傑出的銷售表現，華碩電競筆電的設計與體驗表現更獲得俄羅斯多家知名媒體一致肯定，奪下諸多年度獎項，包括「GoHa.ru」的「2019最佳電競硬體設備 (Best gaming hardware 2019)」，以及「iXBT.com」的「主機板、顯示卡與電競筆電類年度最佳品牌 (Brand of the year in category：motherboards, graphic cards, laptops)」，其中ROG Zephyrus S GX701西風之神也被「hi-tech.mail.ru」評選為「年度最佳電競筆電 (Best gaming laptop of the year)」。

▲為增加與玩家互動連結，ROG玩家共和國去年與當地實況主「WeLoveGames」攜手舉辦「ROG MeetUp #2」粉絲見面會，與玩家現場同樂交流，同年十月底ROG亦進駐俄羅斯「IgroMir」遊戲大展，於現場推出旗下一系列精銳重裝。（圖／華碩提供）

▲ROG玩家共和國去年10月底進駐俄羅斯「IgroMir」遊戲大展。（圖／華碩提供）

華碩指出，為增加與玩家互動連結，ROG玩家共和國自去年10月起新闢ROG俄羅斯官方Twitch頻道，更與當地實況主「WeLoveGames」攜手舉辦「ROG MeetUp #2」粉絲見面會與玩家現場同樂交流，並創下當日線上活動觀看人次達六千人以上。

此外，華碩分享，去年10月底，ROG也進駐俄羅斯「IgroMir」遊戲大展，並在現場推出旗下一系列精銳重裝，像是ROG Zephyrus S、ROG Strix SCAR III / ROG Strix Hero III / ROG Strix G等，以快速反應市場需求，深植電競玩家內心。

ET快訊
11歲國小童確診「寒假曾上補習班」　接觸者、同學需居家隔離
心臟權威曝「劉真不是裝人工心臟」　醫分析「2續命儀器」差別
大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期
台首見國小童染新冠肺炎！年僅11歲曾到醫院探視爺爺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新一代iPad Pro保護殼曝光！　爆料達人預測相機將採方形排列...與iPhone 11類似

首款ARM版Mac要來了！分析師預測最快2021上半年登場

華碩高階、GTX系列電競筆電　市佔30%稱霸俄羅斯

Netflix「10大熱門排行」功能台上線　每24小時就告訴你現在紅什麼

新一代iPhone傳支援802.11ay Wi-Fi標準　傳輸速度更快

複雜密碼總是記不住？FBI建議這樣設計更安全也更好記

OPPO旗艦機Find X2發佈日確認　3/6線上亮相

蘋果藍牙追蹤器AirTags新傳聞　完全防水、無線充電設計

三星S20+再發美色　「Aura BLUE」SK電信獨賣

蘋果在中國大陸門市已有29間恢復營業　比重超過一半　

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

新一代iPad Pro保護殼曝光！　爆料達人預測相機將採方形排列...與iPhone 11類似

首款ARM版Mac要來了！分析師預測最快2021上半年登場

華碩高階、GTX系列電競筆電　市佔30%稱霸俄羅斯

Netflix「10大熱門排行」功能台上線　每24小時就告訴你現在紅什麼

新一代iPhone傳支援802.11ay Wi-Fi標準　傳輸速度更快

複雜密碼總是記不住？FBI建議這樣設計更安全也更好記

OPPO旗艦機Find X2發佈日確認　3/6線上亮相

蘋果藍牙追蹤器AirTags新傳聞　完全防水、無線充電設計

三星S20+再發美色　「Aura BLUE」SK電信獨賣

蘋果在中國大陸門市已有29間恢復營業　比重超過一半　

義大利旅遊警示提升「橙色」、倫巴底省「紅色」　外交部：國人應避免前往

政院修《國土計畫法》挨批　林淑芬嗆張景森：有權又免受立院監督的大政委很爽吧

南韓疫情失控原因…專家：新冠病毒傳染過程已變異「適應南韓宿主」！

南韓疫情連環爆！香港發出「紅色警示」　禁止非本地居民入境

首批康復者不想出院　方艙醫院：醫患關係回來了！

中職／春訓全壘打量產　詹子賢早晚都特打雙手長繭

南韓疫情爆發「升三級警戒」　華航公布4/30前飛韓國退、改票標準

自責未能幫助中華隊　周儀翔：我表現不及格

《進擊的巨人》作者家鄉振興計畫啟動　將重現「那一天」的恐懼

搶攻風電綠能商機　台灣鋼聯啟動多元化佈局挹注營運

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

3C家電熱門新聞

英特爾推四大5G方案　

2020高階iPhone六大亮點一次看

複雜密碼總是記不住？FBI建議這樣設計更安全也更好記

口罩地圖找不到？一聲「嘿Siri」就可查

Sony首款5G手機Xperia 1 II亮相

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

華為新摺疊機Mate Xs要價8.2萬

駭客也生氣！國外企業不理網站漏洞提醒　駭客獲悉寄信警告消費者

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

新一代iPhone傳支援802.11ay Wi-Fi標準

蘋果藍牙追蹤器AirTags新傳聞　完全防水、無線充電設計

realme旗艦5G手機揭曉

realme將打造自家生態系

三星S20+再發「Aura BLUE」美色

更多熱門

相關新聞

華碩獲頒13項iF設計大獎　入列5項iF頂尖設計標章

華碩獲頒13項iF設計大獎　入列5項iF頂尖設計標章

華碩（ASUS）今（18）日宣布，從全球56個參賽國家、7298件作品脫穎而出，獲頒13項2020德國iF產品設計大獎，並入列5項iF頂尖設計標章，為卓越創新的設計實力再添完美註解。

宏碁2019全球市佔第五名　電競筆電稱霸泛美

宏碁2019全球市佔第五名　電競筆電稱霸泛美

武漢肺炎衝擊　華碩ROG Phone II傳印度缺貨

武漢肺炎衝擊　華碩ROG Phone II傳印度缺貨

華碩電競筆電、高階RTX顯卡筆電　雙強制霸歐洲、中東、非洲區域

華碩電競筆電、高階RTX顯卡筆電　雙強制霸歐洲、中東、非洲區域

華碩攜手嘉義大學、商業發展研究院　啟動健康穿戴與智慧醫療解決方案

華碩攜手嘉義大學、商業發展研究院　啟動健康穿戴與智慧醫療解決方案

關鍵字：

華碩ASUSROG電競筆電

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

血友病童母子搭機回台！父親說話了

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面