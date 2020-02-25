華碩高階、GTX系列電競筆電　市佔30%稱霸俄羅斯

▲華碩高階、GTX系列電競筆電稱霸俄羅斯。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（25）日宣布電競筆電再傳捷報，根據知名市調公司最新統計資料顯示，旗下搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡的高階電競筆電，以及搭載GeForce GTX系列顯示卡的電競筆電，雙雙以30%的市佔登俄羅斯2019年12月銷售排行榜第一名。

華碩表示，除了傑出的銷售表現，華碩電競筆電的設計與體驗表現更獲得俄羅斯多家知名媒體一致肯定，奪下諸多年度獎項，包括「GoHa.ru」的「2019最佳電競硬體設備 (Best gaming hardware 2019)」，以及「iXBT.com」的「主機板、顯示卡與電競筆電類年度最佳品牌 (Brand of the year in category：motherboards, graphic cards, laptops)」，其中ROG Zephyrus S GX701西風之神也被「hi-tech.mail.ru」評選為「年度最佳電競筆電 (Best gaming laptop of the year)」。

▲ROG玩家共和國去年10月底進駐俄羅斯「IgroMir」遊戲大展。（圖／華碩提供）

華碩指出，為增加與玩家互動連結，ROG玩家共和國自去年10月起新闢ROG俄羅斯官方Twitch頻道，更與當地實況主「WeLoveGames」攜手舉辦「ROG MeetUp #2」粉絲見面會與玩家現場同樂交流，並創下當日線上活動觀看人次達六千人以上。

此外，華碩分享，去年10月底，ROG也進駐俄羅斯「IgroMir」遊戲大展，並在現場推出旗下一系列精銳重裝，像是ROG Zephyrus S、ROG Strix SCAR III / ROG Strix Hero III / ROG Strix G等，以快速反應市場需求，深植電競玩家內心。