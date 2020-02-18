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華碩獲頒13項iF設計大獎　入列5項iF頂尖設計標章

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▲ASUS ProArt Station D940，ASUS X409_X509_X545，ASUS ZenBook Duo UX481_UX581，ASUS Zenfone 6，Chromebook Tablet CT100，ROG Face Off。（圖／華碩提供）

▲ROG Face Off。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（18）日宣布，從全球56個參賽國家、7298件作品脫穎而出，獲頒13項2020德國iF產品設計大獎，並入列5項iF頂尖設計標章，為卓越創新的設計實力再添完美註解。

▲ASUS ProArt Station D940，ASUS X409_X509_X545，ASUS ZenBook Duo UX481_UX581，ASUS Zenfone 6，Chromebook Tablet CT100，ROG Face Off。（圖／華碩提供）

▲ASUS ProArt Station D940。（圖／華碩提供）

2020德國iF產品設計大獎得獎名單出爐，今年主辦單位特別針對不同樣本類別，累計2016-2020年獲獎表現(總得獎積分統計)公布排行榜，華碩入列包含「台灣最佳品牌 (BEST OF Taiwan)」、「全球電腦類別前三 (TOP 3 Computer)」、「亞洲前十 (TOP 10 Asia)」，還有「全球企業前十 (TOP 10 Companies)」，以及「全球企業設計團隊前十 (TOP 10 Inhouse Design Teams)」等五項頂尖設計標章。

▲ASUS ProArt Station D940，ASUS X409_X509_X545，ASUS ZenBook Duo UX481_UX581，ASUS Zenfone 6，Chromebook Tablet CT100，ROG Face Off。（圖／華碩提供）

▲ASUS Zenfone 6。（圖／華碩提供）

華碩表示，這次13項獲獎產品橫跨產品設計「電腦類 (Computer)」、「電競硬體 / VR 類(Gaming Hardware / VR)」與「通訊類 (Telecommunication)」等三大領域，以及一項「專業概念 (Professional Concept)」獎。

▲ASUS ProArt Station D940，ASUS X409_X509_X545，ASUS ZenBook Duo UX481_UX581，ASUS Zenfone 6，Chromebook Tablet CT100，ROG Face Off。（圖／華碩提供）

▲Chromebook Tablet CT100。（圖／華碩提供）

華碩指出，獲獎的品項，包括電腦類的ASUS ProArt Station D940桌上型電腦、ASUS X409 / X509 / X545筆記型電腦、ASUS ZenBook Duo UX480 / UX581筆記型電腦、ASUS ProArt StudioBook One (W590)筆記型電腦、ASUS Chromebook Tablet CT100平板。

▲ASUS ProArt Station D940，ASUS X409_X509_X545，ASUS ZenBook Duo UX481_UX581，ASUS Zenfone 6，Chromebook Tablet CT100，ROG Face Off。（圖／華碩提供）

▲ASUS ZenBook Duo。（圖／華碩提供）

華碩進一步指出，電競硬體 / VR類的ROG Zephyrus S (GX502)電競筆電、ROG Strix XG17可攜式電競螢幕、ROG Chakram電競滑鼠、ROG Strix Arion SSD固態硬碟外接盒、ROG Strix X570-E Gaming主機板，以及通訊類的ASUS ZenFone 6系列智慧型手機、RT-AX89X WiFi 6雙頻路由器，還有專業概念的ROG Face Off概念機都獲頒大獎。

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