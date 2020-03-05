宜蘭國中「職探夢工廠」第5千人　新生小5林婕妤獲獨一無二錄取保證書

▲新生小5林婕妤（上圖右2）幸運成為宜蘭國中「職探夢工廠」體驗第5千人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣首座國民中學區域職業試探與體驗示範中心「職探夢工廠」，自2017年7月6日在宜蘭國中正式揭牌啟用後，5日已累積體驗人次突破5千人。宜蘭縣長林姿妙更見證第5千次出現，新生國小5年忠班林婕妤獲幸運之神眷顧，從林姿妙手中獲得宜蘭國中職探中心與自造中心客製化禮品之外，更獲得獨一無二「營隊報名錄取保證書」。

教育部國民及學前教育署自民國2017年，開始於全國設立多所區域職業試探與體驗示範中心，宜蘭國中獲教育部核定設立宜蘭第1座，也是目前宜縣內唯一的國民中學區域職業試探與體驗示範中心「職探夢工廠」。

5日宜蘭縣長林姿妙除見證「職探夢工廠」第5千人次出現，在宜蘭國中管樂團悠揚樂聲中由新生國小五年忠班林婕妤同學獲幸運之神眷顧，林婕妤同學從林姿妙縣長手中獲得宜蘭國中職探中心與自造中心客製化禮品之外，更獲得獨一無二「營隊報名錄取保證書」。

原宜蘭縣內國中小學校的高年級學生暑期只能兩職群各擇一報名免費參加營隊，林婕妤同學升上國中前，更以外加名額方式，報名職探中心的暑期免費營隊，不限參加營隊數，任何梯次保證錄取。同時，頭城鎮大溪國小6年忠班及宜蘭市新生國小5年忠班也獲得宜蘭縣政府提供的班級圖書禮券各3千元。

林姿妙表示，教育是涵育國家未來人才的重要工作，職業試探與體驗教育，不但啟發學生對職業實務的認識，並促進學生關懷職業態度與職業倫理，宜蘭縣政府致力提供多元化的學習、試探的機會以及落實適性揚才，縣府會持續爭取中央經費，並結合縣府資源，落實技職教育向下扎根。

宜蘭教育處指出，職業試探教育有助增進國中小學生對職業的認識，欣見宜蘭國中職探中心營運有成，協助縣內學生探索職業性向，建立良好的工作態度與正確的職業價值觀，為宜蘭產業人才奠下良好基礎；目前宜蘭縣內蘇澳國中及興中國中也將於2020年5月正式揭牌營運職探中心，屆時可望提供6種不同的職群，讓學童多元的試探與體驗，服務更多的宜蘭囝仔。

宜蘭國中校長連志峯表示，職探中心命名為「職探夢工廠」，就是為了讓蘭陽子弟能更貼近自我的夢想、建構自我的夢想，進一步讓夢想成形，更為自己未來的夢想開路，「職探夢工廠」會持續提供孩子們及早發掘自己的興趣與能力的機會，讓宜蘭囝仔能在各行各業都散發光芒，成就個人夢想。

宜蘭國中的職探中心「職探夢工廠」結合耕莘專校、頭城家商以及羅東高商等學校及業界師資，規劃「餐旅群」與「設計群」課程，提供真實有感的職場環境，以及技藝教育學習情境，開辦國中小學校的高年級學生職業試探與體驗活動，學生在學期間以「班」為單位，或是「個別」報名參加寒、暑假營隊，自2017年暑期營隊開始迄今，職探中心運作才短短2年半的時間，已累計體驗人次達到5千人。

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