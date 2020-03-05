高雄男贈送4公升酒精、乾洗手50餘瓶　為警防疫加油打氣

▲蘇姓男子為了感謝警察同仁，為了防疫的努力，特地提著一瓶4公升75%酒精及乾洗手隨身瓶50餘瓶到派出所說要贈送給員警，表達他個人的一點小小心意。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

近期因新冠肺炎(COVID-19)疫情大家都忙著防疫，高雄三民區日前就有一名蘇姓男子為了感謝第一線警察同仁，除了平時維護轄區治安及交通外，現又加入了防疫行列，特地提著一瓶4公升75%酒精及乾洗手隨身瓶50餘瓶到民族派出所說要贈送給員警，表達他個人的一點小小心意，也向辛苦的同仁們加油打氣。

高雄三民區日前有一名蘇姓男子提著防疫用品走進三民第二分局民族所內，向值班員警表示，警察工作環境時間很長，經常需要與民眾接觸，隨時都暴露在危險之中，為表達個人對警政工作之綿薄謝意，準備了一瓶4公升75%酒精及乾洗手隨身瓶50餘瓶要送給警方，雖然數量沒很多，但希望讓警察同仁出勤時都能夠隨時消毒、清潔手部，也讓警察眷屬也能夠安心、放心，大家為防疫工作一起來加油努力。

民族派出所表示，雖然現在乾洗液沒有像口罩須排隊才買得到，但民眾的舉動還是讓他們很感動，也謝謝民眾肯定基層員警的辛勞。能受到轄區民眾的支持，警方對防疫會更加小心、努力。

警方也呼籲，防疫期間，民眾如接獲來源不明或是未經證實之疫情資訊時，應查證是否屬實，也應隨時注意個人衛生、常洗手，並減少接觸眼口鼻，才能有效遠離傳染病。

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