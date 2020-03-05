彭博：蘋果維修替代iPhone缺貨2到4周　疫情導致維修零件短缺吃緊！

▲蘋果的零售門市將面臨供貨及維修零件短缺的狀況。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據彭博社報導，蘋果對旗下的零售店發出了通知，預告要提供給手機送修客戶的替代iPhone手機，將會缺貨2到4周，有些維修零件也傳出有短缺的狀況。

蘋果建議，可以將替代手機郵寄給顧客，並且暫時先借iPhone給顧客，藉此因應目前的供貨延遲。

以往，蘋果用戶將損壞的iPhone帶到Apple門市送修時，可以更換螢幕或相機等單個組件；若真的無法維修，Apple通常會提供替換機，但不會是全新的型號。如今，卻出現無機可換，無零組件可修的問題。

雖然蘋果執行長庫克之前表示，對中國控制住疫情有信心，但彭博推測，這是新冠肺炎（COVID-19）引起全球供應鏈緊張造成的影響。

iPhone維修零組件短缺，可說是新冠病毒對Apple營運產生的影響之一。

▲蘋果在中國重新開啟38間門市營業。（圖／路透社）

此外，蘋果宣佈限制員工前往中國、韓國和義大利等疫情重災區出差或旅行，並叮囑員工不要抱病去上班，且要求員工盡量使用虛擬會議。

新冠病毒先前迫使蘋果暫時關閉中國42個營業門市，現已有38間門市已重新開始營業。



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