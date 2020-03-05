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日韓慘淪重疫區「台灣卻僅42病例」！美媒：歸因記取SARS經驗及早防疫

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中每日主動說明最新疫情。（圖／記者林敬旻攝）

中央社

「美國之音」（VOA）網站報導，當亞洲數國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例急速增加之際，台灣的病例卻相對很少，很可能是台灣從SARS記取經驗，且政府很早就正視問題採取防疫措施。

這篇名為「鄰國通報成百上千起冠狀病毒病例，台灣為何僅有42例？」的報導提到，日本、中國及韓國是疫情最嚴重的幾個國家，但鄰近這些國家的台灣，到4日為止卻只有42個確診病例。

文章指出，在台北，幾乎每個公共建築都提供消毒洗劑；很多學校要求任何入內者接受體溫量測；衛生福利部疾病管制署每天宣布最新疫情消息；政府從2月就開始配給口罩的購買數量，防止群眾因恐慌而搶購。

▲海山國小開學日防疫整備情形，學生戴口罩量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲2月25日高中以下學校開學後，同學們除了戴口罩外，進校園都會量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民意基金會董事長游盈隆說：「由於兩岸關係密切，武漢肺炎爆發時，許多人原本以為台灣這次免不了會很慘，但隨著情勢趨於明朗，結果台灣沒那麼慘，事實上，比起世界上其他國家，台灣表現最好。」

中國民眾最早於去年12月間流傳這種新型病毒的消息時，台灣的政府就已注意到，疾管署於12月31日起，就針對所有從疫情最先爆發的湖北省武漢市往台灣的直飛班機執行登機檢疫。

民主進步黨籍立法委員羅致政認為，相較於其他亞洲地區，台灣官員限制從中國來的航班，採取了更加主動的措施。

報導還提到，台灣行動迅速，是因為經歷過2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），當年這場來自中國的傳染病，在台灣奪走73條人命。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090305

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾都自主性戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

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