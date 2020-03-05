隱形眼鏡有點怪！她拿下一看「印小小數字4」超疑惑　網友曝功能：很正常

▲原PO戴隱形眼鏡，發現鏡片上印有數字。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多有近視的人習慣戴隱形眼鏡出門，但你有發現隱型眼鏡上的小巧思嗎？一名女網友日前要戴隱眼時，覺得左眼怪怪的，第二天戴完後認為是隱眼有缺陷，準備要丟掉的時候，才發現異樣感來自鏡片上印著的一個數字「4」，忍不住好奇發問這個4是什麼用處，「破片或損傷我都能理解，但這個4到底是什麼？」

這位女網友在《Dcard》上發文「隱眼上面有數字？！！」文中貼出2張照片，說她開了新的月拋來戴，結果剛戴就覺得左眼怪怪的，「第二天戴完後確定一定是隱眼本身有缺陷決定捨棄，結果仔細看後發現隱眼上面刻著小小的數字4。」原PO表示，隱眼破片或損傷她都能理解，但不懂這個4到底是什麼，「還是只是我不知道其實隱眼都有數字嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼透明的鏡片上印著小小的數字4。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，就有人表示很多牌子都會這樣做，「博X倫的隱眼好像都會印標誌上去（我的炫眸日拋也有）」、「博X倫迷眸日拋上面是印BL XD」、「嬌X也有喔！聽說是為了方便辨識隱形眼鏡正反面，數字是正的代表正確」、「嬌X好像印的是123」、「我是特別訂製的年拋，也有字唷！」

有網友則是留言解答，「很多隱形眼鏡都有是產品的serial number」、「隱形眼鏡上面會刻字是正常的！通常是英文+數字，目的是為了跟保卡統一唷！不過通常要一個角度啦！這個數字好明顯」、「上次去眼鏡行試戴隱眼，店員說那些刻度或是數字，是為了對準你的瞳孔喔！可以讓你的眼球更服貼隱形眼鏡，給你參考」、「廠牌代號之類的概念，都會有ㄛ」、「當時眼鏡行還特地跟我講那串數字要戴在哪個方向，而且轉掉我就會覺得我看不清楚，哈哈哈！」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～