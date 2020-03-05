去年1710萬人出國！專家：若都改國旅「產業將因禍得福」逆轉勝

▲今年228連假至新店碧潭踏青的台灣旅客很多。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，我國機場入境旅客大幅減少，本月6日桃機入境旅客數預計僅剩9174人，為1月29日的13.2％，截至2月27日，華航及長榮的市值已經蒸發120億。不過專家指出，去年出境國人共1710萬人，國人若不出國都改在國旅消費，產業仍有機會因禍得福。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，桃機航班自1月29日一路減少，出入境旅客於1月29日達14萬2661人次高峰，到了3月6日預計只剩下2萬5289人次，僅剩下17.7％。

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黃正聰表示，我國上市櫃觀光產業股價均大幅衰退，相比1月20日與2月27日，旅行業以山富下降25.6％最多、旅館業華園下降22.7最多、觀光業六福下降15.81最多、航空業華航衰退9.13％，長榮衰退11.4％、購物業寶得利衰退22.01％。截至2月27日，華航及長榮的市值已經蒸發120億。

▲台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

不過黃正聰認為，暫時地減少跨國人流，減少可能的感染未嘗不是好事。台灣需要爭取時間做好準備，包括口罩生產線、更多的負壓隔離病房，醫院分倉分流機制，等待治療的藥物及疫苗的誕生。

黃正聰強調，這段時間就是苦了旅遊業者，但也要守住台灣，未來觀光產業才有重新躍起的機會。

黃正聰說，國人出國每年花費8千億，遠高於來台消費4千億。另根據交通部統計網顯示，2017年出國人數共1664萬人、2018年為1710萬人次。

黃正聰指出，若守住國內的疫情，讓不能出國的人留在國內玩，產業還可能因禍得福。他也說，228連假已證實偏遠鄉鎮旅遊區都有爆滿狀況，因此將出境旅客轉為入境商機，是很有機會的。

▲國際旅客不來，故宮空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疫情重挫觀光、航空業。（圖／黃正聰提供）