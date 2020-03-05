Twitter推「Fleet」功能！　類似限時動態24小時後消失...巴西先試行

▲Twitter擬推類似限時動態的「Fleet」功能。（圖／翻攝自techcrunch）

記者陳心怡／外電報導

各大社群媒體都有限時動態的功能，Twitter也決定跟進，根據《TechCrunch》報導，Twitter已經宣布在巴西試用一項名為「Fleet」的功能，這項新功能和限時動態非常類似，推文會持續24小時然後消失，並且沒有轉發、喜歡或回應等功能。

Twitter添加該功能主要是為了讓用戶能夠以新的方式在平台對話，並減少壓力和控制。Twitter表示「Fleet提供用戶分享自己的想法和即時見解，這些貼文會在24小時後消失，並且沒有轉發、喜歡或發表評論功能。我們希望不習慣用Tweet發文的人，可以使用Fleet來談論發表意見。」

Fleet和推文也有點相似，透過文字、影片、GIF圖和照片的形式發佈。人們可以透過點擊Fleet，向發Fleet的人傳送消息或表情符號回覆。

此外，用戶可以訪問某人的公開Twitter個人資料，然後點擊查看其Fleet，即使你沒關注他們。

Fleet不會出現在Search或Moments中，也不能嵌入到外部網站。

Twitter說，隨著應用程式的更新，Fleet將從今天開始向iOS和Android上的巴西用戶推出。該測試將持續幾個月，然後再決定是否將其推廣到其他全球市場。