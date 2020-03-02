討債潑漆竟成縱火燒死2命　土城鵝肉店大火案判15年定讞





▲土城鵝肉店大火案，主嫌蔡興旺判刑15年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市土城區知名鵝肉店「鼎玉鉉」，2016年底遭蔡興旺、林家寶和黃煒杰等3人潑灑易燃油漆、香蕉水，引發大火，造成2死3傷。一審將蔡興旺判處無期徒刑，二審、更一審均因他賠償被害人100萬元，改判他有期徒刑15年。案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。同案被告也被判13年、1年2月定讞。

鼎玉鉉因為負責人的三兒子與人有債務糾紛，債務人唆使蔡興旺（30歲）討債，蔡男因討債不成，就帶著林黃2人，前往潑漆錄影。但因為朝櫃台烹煮區直接潑灑，摻有松香水的油漆接觸到火源，瞬間引發大火，導致許姓老闆娘和張姓廚師死亡，另一名林姓廚師也有全身45％的二、三度灼傷，另外2人輕傷。總計這次潑漆，造成2死3傷的慘劇，案發後檢警進行追查，逮捕蔡男等3人。

檢警發現當時蔡男曾在車上說「再進去一點就是煮東西的地方」、「電視開著、燈亮著」等語，認為蔡男等人明知鵝肉店櫃台烹煮區有火爐，紅漆內的松香水接觸到火源可能引發大火，卻執意朝烹煮區潑漆，有殺人的不確定故意，因此依殺人罪提起公訴。一審法院採信檢方，將主謀蔡男重判無期徒刑，其餘2人分別判刑15年、13年。

案經上訴二審，蔡男等人坦承犯罪，當庭向被害人道歉；另外蔡男也匯款100萬元給與其中一名被害人家屬；二審高院認為3人頗有悔意，全都減輕，蔡男改判15年，另外2人改判13年、11年。最高法院撤銷發回後，高院更一審仍認定蔡、林2人具有殺人不確定故意，蔡男判刑15年、林男判刑13年。至於更審法院認為黃男僅在車上錄影，並未下車潑漆，因此改依妨害自由罪，將黃男改判1年2月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。