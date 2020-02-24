疑行車糾紛雙B追上來　3男持棍猛砸快閃！車主與女伴驚魂

▲遭砸的三菱房車擋風玻璃及車窗碎裂。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子24日凌晨開三菱紅色房車載女性友人在東區路口等紅燈，疑似先前與別人發生行車糾紛，後方來了2輛雙B房車，3人一下車就持棍棒猛砸車，隨即快閃，2人受到輕傷。警方表示，已鎖定特定對象，將約談嚴辦。

今天凌晨4點左右，陳姓男子開著紅色三菱房車載女性友人經過東區進化路、力行路口停等紅燈時，突然後方來了一輛BMW及一輛賓士房車，車停他後方後，就有3名男子持棍棒下車，朝他的擋風玻璃及車窗猛砸，隨後驅車離去。車內女子嚇得驚聲尖叫，花容失色，陳男則趕快報警。

▲▼三菱房車車窗及擋風玻璃遭砸，兇手揚長離去。（圖／民眾提供）

第三警分局聞訊後，立刻派員到場，發現陳等2名被害人分別受到頭部及手腳擦挫傷，立刻通報119到場包紮止血後，先送醫治療。

警方詢問陳男等2人是否有與人結怨，但陳男堅稱不認識對方，也不知對方為何要砸他車。對方下車砸車到離開，什麼話也沒有說。警方請他再回憶一下，他才改稱，可能稍早開車時有與對方發生行車糾紛。

第三分局合作派出所表示，目前已積極調閱相關監視器，鎖定特定對象，將約談他們到案說明，以釐清犯案動機。

警方呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子一定依法嚴辦，以維護市民安心的生活環境。

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