防堵疫情！雙鐵、國道服務區「加裝紅外線測溫儀」　力拼清明連假到位

▲高鐵桃園站今起加裝紅外線體溫量測儀。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，各大眾運輸載運量大幅下降，今年2月桃機旅運量較去年同期減少74萬人次。交通部指出，為提高防疫能量，將於台鐵、高鐵、國道服務區等，加裝紅外線體溫量測儀，力拼清明連假前安裝完畢。

立法院交通委員會今日邀集交通部長林佳龍、台鐵局長張政源、高鐵公司董事長江耀宗、高公局長趙興華等人列席報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

立委李昆澤表示，受到疫情影響，各大眾運輸載運量都有減少，以今年2月與去年同期相比，台鐵減少15萬3208人次，減幅22.6％、桃機減少74萬人次；郵輪2月6日到4月30日減少196艘次、34萬旅客人次，兩岸渡輪2月10日到4月30日減少202艘次、3萬旅客人次，高鐵旅客量也有明顯減少。

李昆澤指出，除了額溫槍、酒精等，紅外體體溫量測儀也是重要防疫設備，大眾運輸場站應該儘速安裝，並完備溫度標準、測量與退票等SOP，若體溫過高者拒載，是否有相關的法源依據。

▲台中火車站月台。（圖／ETtoday資料照）

張政源表示，台鐵已計畫採購32台紅外線測溫儀，廠商回應大約3月底交貨，畢竟測溫儀近日很搶手，目前也已預訂草案，只要量測到37.5度者，會再以額溫槍重複量測，依然有發燒狀況就先將旅客隔離，並通報醫療單位、詢問旅客個人旅遊史，退票部分則是不扣手續費全額退費。

台鐵局規劃，將於台北站加裝4台，基隆、板橋、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、宜蘭、花蓮、台東等站各加裝2台。

▲台鐵預計在台北站加裝4台紅外線測溫儀。（圖／記者湯興漢攝）

江耀宗表示，高鐵桃園站今日已啟用2台紅外線測溫儀，預計3月底再增加10台，4月底再到貨14台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，清明連假前可全數安裝完畢。

高鐵公司指出，只要量測到37.5度者，會再以額溫槍測量一次，若仍發燒則勸導旅客返家或協助就醫，退票免手續費可全額退費，另12台在清明連假前夕即可完成安裝，除已完成安裝之桃園站，其餘10台將優先安裝在台北、台中、左營三站

趙興華表示，國道15個服務區預計需要34台紅外線測溫儀，預計月底前交貨18台，4月中可全數到位。

另外林佳龍表示，「萬事莫如防疫、紓困急」，針對防疫、紓困措施等，都會加強辦理，也已要求各大單位開立單一窗口，協助紓困對象辦理，申請表格也會以勾選為主，不會要求業者詳細填寫。交通部每週都會列管各單位執行狀況，進行績效管理。