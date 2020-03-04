蘇花改速限60km！立委轟「不是塞爆就是超速被罰」　公總：6月研擬提速

▲蘇花改連假常塞車。（資料照／記者游芳男攝）



記者李宜秦／台北報導

蘇花改於今年元月5日正式通車，在春節、228連假車流量創下新高。立委陳歐珀指出，蘇花改速限僅60公里，導致許多駕駛抱怨龜速塞車，夜間車少時又容易超速被開罰單。公路總局表示，由於尚未全線開放大貨車通行，預計6月開放後就能開始研擬提速。交通部長林佳龍強調，剛通車還在適應中，應以安全第一。

立法院交通委員會今日邀集交通部長林佳龍、公路總局長陳彥伯等人列席報告，並備質詢。

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立委陳歐珀表示，蘇花改在今年初通車，然而蘇花改三段路都是筆直道路，速限卻僅60公里，駕駛擔心油門踩一下就會超速，因此放慢速度成為龜速車，日間車多就會導致塞車；夜間車少的時候，駕駛又會不小心超速，導致罰單接不完，非常困擾。

▲蘇花改在今年春節初一南下全日車流將爆表，2萬5千輛次起跳。（資料照／記者游芳男攝）

陳歐珀表示，原本是東部人很有感的道路，變成很惡感的道路，速限太低、又是單行道，「我自己也不敢開，你叫哪個東部人不會收到紅單？」

陳彥伯表示，蘇花改有三大路段，在A段開放後就已開始研擬提速，但因為三大路段並未全線開放大貨車行駛，整條道路環境不同，為了安全考量，希望大貨車開放通行後、全線環境一樣的狀況下，再來規劃提速，開放大貨車預計4月多提出、6月核定，讓大貨車也能在蘇花改路廊行駛，屆時就會來討論速限。

林佳龍表示，蘇花改才剛通車，一切都還在適應中，因此當然是安全第一，尊重公路總局的判斷，將逐步進行開放大貨車、提速，當然希望快，但也絕對不希望出事。他也強調，蘇花改確實有感善蘇花路段效果，至於利弊如何修正、減少負面衝擊，會要求公總加速辦理。