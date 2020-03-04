湖北神農架林區爆發非洲豬瘟　7頭野豬死亡

▲湖北神農架爆發非洲豬瘟疫情。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

神農架林區位在湖北省西北部，因神農氏在此搭架採藥而得名，這裡是中國大陸唯一以「林區」命名的行政區，全區面積3253平方公里，其中有91％被森林覆蓋。不過，當地傳出有野豬感染非洲豬瘟疫情，目前共發現7頭野豬死亡。

神農架位於北緯31度，這條緯線充滿神秘色彩，像是埃及金字塔、百慕達三角洲等都與北緯31度有著緊密的關係。作為中國大陸唯一一個以「林區」命名的行政區，神農架在此次新冠肺炎疫情期間，也是武漢1月23日宣布封城，周圍15個城市、行政區陸續跟進後，最後一個進行管制的地方。

農業農村部新聞辦公室昨（3日）發佈，湖北省神農架林區發生野豬非洲豬瘟疫情。公告指出，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經湖北省動物疫病預防控制中心確診，神農架林區陽日鎮、松柏鎮發生野豬非洲豬瘟疫情，共發現死亡野豬7頭。

報告提到，疫情發生後，當地已開展疫情處置和流行病學調查工作，按照要求啓動應急響應機制，對病死野豬進行無害化處理、消毒等處置措施，加強對當地野豬巡查，嚴格限制附近家豬放養，對周邊所有生豬養殖戶進行排查和全面消毒，並做好疫情評估等相關工作。