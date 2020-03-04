「台灣口罩比別人便宜還不用排隊6小時」　他問：為何要整天唱衰打擊政府？

▲南韓疫情持續攀升，首爾近日出現搶購口罩的排隊人潮。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，3日累計超過5000例確診、29死，有民眾排隊6小時就是為了買口罩。有臉書粉絲團認為，台灣口罩比別人便宜，買口罩還不用排隊6小時，還每個人都能買到，「為何還有一堆政治人物跟網路帳號整天唱衰，要打擊台灣政府？」

南韓3日上午新增600例確診，下午再增加374例，單日激增974例，全國累計5186人感染，目前有29名患者死亡。總統文在寅也宣布，政府所有部門進入24小時戒備狀態，國家等同針對疫情「開戰」，並預計投入30兆韓圜（約新台幣7500億元）對抗疫情。

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▼首爾民眾冒雨撐傘排隊買口罩。（圖／路透）

儘管南韓政府努力透過外交手段阻止，全球仍有89國實施入境管制或者隔離措施。外交部3日表示，截至當地時間下午3時，37個國家或地區計畫或已禁止過去2周曾有南韓旅遊史的旅客入境，包括中國在內的52國準備或已經針對上述旅客實施隔離。

而南韓慶北79個郵局因應疫情也開始賣口罩，每片售價為1000韓圜（約新台幣25元）。而周六、周日郵局休息，周一是上午11時才開賣，但有許多民眾清晨5時就來排隊，包括20歲的年輕人。

「打馬悍將粉絲團」臉書3日說，「台灣口罩比別人便宜，買口罩還不用排隊6小時，還每個人都能買到。為何還有一堆政治人物跟網路帳號整天唱衰，要打擊台灣政府？」

▲▼南韓大邱也出現排隊買口罩人龍。（圖／路透）