監理所長吃定考照大餅　投資體檢診所大撈130萬元遭檢方聲請羈押禁見

▲台北市區監理所所長袁國治涉嫌圖涉及貪污，遭檢方聲請羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

台北市區監理所所長袁國治遭台北地檢查出，竟涉嫌利用職務之便，在監理站附近與人合資開設經辦考照駕駛體檢業務的診所，2018年至今分紅獲利約130萬元，涉犯《圖利罪》。另外，袁男還涉嫌收受停車場王姓業者9萬元賄賂，涉犯《圖利罪》及《貪污治罪條例》等罪。台北地檢署3日指揮廉政署兵分16路，搜索監理所等地點，並以被告身分約談袁等7人到案。經漏夜審理後將袁國治及業者李宏章依涉犯《貪污治罪條例》聲請羈押禁見，其餘5名被告則以10萬至25萬元交保候傳。

▲李姓業者遭聲請羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

檢廉根據情資，曾任公路總局專門委員、秘書室主任的袁國治曾於2018年間，和黃姓、李姓合夥人投資士林承德診所，透過袁男的監理所長的職務權力，授權診所代辦一般汽機車駕照及職業駕照體檢，以及職業駕照審驗及75歲以上駕照換領考領的認知功能測驗。由於該診所開設在士林監理站附近，往往成為考照人體檢首選診所，袁更從營業所得中獲得分紅約130萬元，涉嫌利用授權代辦業務圖利自己。

▲檢方漏夜約談7名被告到案，其餘5名被告以10萬至25萬元裁定交保候傳。（圖／記者游宗樺攝）

此外檢方查出，1名王姓停車場業者，為了確保其所承租的土地能取得停車場設置許可，在2018年間向袁行賄約9萬元，遭檢廉蒐證後認為，袁此舉涉犯《貪污治罪條例》中的職務上收賄罪，因此鎖定位於八德路上的台北市區監理所等地展開搜索約談。

▲停車場王姓業者涉嫌以9萬元紅包向袁男行賄。（圖／記者游宗樺攝）

7名被告於3日晚間10時許陸續到達台北地檢署報到，袁國治在晚間11時許現身北檢面對媒體不發一語，快步走入地檢署內，經過檢察官偵訊後，認為袁男涉案程度重大，對他聲請羈押禁見，而涉案的診所業者李宏章也因同樣原因，遭到檢方聲請羈押禁見。另外，台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋被裁定以10萬元交保；袁男的弟弟被裁定以10萬元交保；施姓業者被裁定以10萬元交保；2名黃姓業者分別被裁定以15萬、25萬元交保候傳。



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