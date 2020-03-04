義大利新冠肺炎確診逼近3000例！　抗疫新守則：見面不握手老人別出門

▲新冠肺炎侵入歐美多國，義大利疫情嚴重。（圖片地點為美國華盛頓州／達志影像／美聯社）

中央社／記者黃雅詩

義大利新冠肺炎疫情衝破2500例，義國政府昨晚公布「新生活守則」，呼籲大家社交時不要握手，保持一公尺距離，年長者盡量留在家中，有發燒症狀應待在家裡隔離。

義大利截至4日凌晨，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診案例達到2546例，死亡人數增至79例。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）3日晚間邀集學者專家組成的委員會開會，針對幾點義大利人容易傳播病毒的生活習慣，提出修正建議。

例如義大利年輕人聚餐或看球賽時，常交換喝彼此的瓶裝飲料；義大利人見面貼臉頰親吻，這些生活習慣在疫情蔓延時都被歸類為「危險動作」。

由於感染新型冠狀病毒死亡率最高的族群是老年人或慢性病患，規範呼籲這類族群近期非必要不要出門，養老院、安寧療養院等機構也限制親戚訪客進入院區，避免造成院內集體感染。

專家建議，30天內不要舉辦大型體育活動，因為賽事會造成大量觀眾聚集。體育比賽若要照常舉行，必須以閉門方式進行，沒有現場觀眾，只有電視轉播。另需避免舉辦醫護人員大型聚會，以免醫護集體感染，使現在急需的醫療人手更匱乏。

專家委員會呼籲，各市政當局、文化協會、體育協會、資訊界應積極研發「替代性個人娛樂」，藉此鼓勵酷愛社交的義大利民眾多待在家，少出門活動。

隨著疫情飆升，外界原預期義國政府可能擴大「紅色警戒區」，不過目前仍維持11個城鎮封鎖進出。